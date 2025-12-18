Φιν Γούλφχαρντ: Σκηνοθετεί το νέο μουσικό βίντεο του Τζορτζ Χάρισον

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Stranger Things», Φιν Γούλφχαρντ, σκηνοθέτησε το πρώτο μουσικό βίντεο για το τραγούδι του Τζορτζ Χάρισον «Give Me Love (Give Me Peace On Earth)».

Οι stop-motion εικόνες του ηθοποιού και μουσικού μεταφέρουν τους θαυμαστές του τραγουδιού του 1973 του αείμνηστου μέλους των Beatles, σε ένα ταξίδι στους κήπους του ιδιωτικού κτήματος του Χάρισον, Πάρκου Φράιαρ στο Χένλεϊ-ον-Τέιμς.

Το βίντεο animation είναι συνεργασία μεταξύ των Nobody Told Me Studios με έδρα το Τορόντο και της Tye Down Pictures. Κάθε στοιχείο του βίντεο δημιουργήθηκε από μια ομάδα 20 καλλιτεχνών stop-motion, που έδωσαν κίνηση σε κάθε ιστορία καρέ-καρέ.

«Ήταν μεγάλη τιμή η συνεργασία με την οικογένεια Χάρισον και η δημιουργία του βίντεο με μια ομάδα απίστευτων νέων Καναδών καλλιτεχνών» εξήγησε ο Γούλφχαρντ αναφερόμενος στη δημιουργική διαδικασία.

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια πόσο ευγνώμων είμαι για αυτήν την ευκαιρία. Ο Τζορτζ Χάρισον ήταν και θα συνεχίσει να αποτελεί τεράστια έμπνευση για μένα και το έργο του θα ζει για πάντα» πρόσθεσε. Εκτελεστικός παραγωγός του βίντεο του «Give Me Love…» ήταν ο γιος του Χάρισον, μουσικός και συνθέτης Ντάνι Χάρισον μαζί με τον Ντέιβιντ Ζόνσαϊν.

Πηγή: skai.gr

