«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Σήμερα ταξιδεύουμε στη Χίο - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου στις 15.00, ταξιδεύει στο βορειανατολικό Αιγαίο και βγαίνει ζωντανά από τη Χίο. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το νησί το περασμένο καλοκαίρι και τη δράση δεντροφύτευσης του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», αλλά επισκέπτεται και τα Μεστά, ένα γραφικό χωριό στα νότια της Χίου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τον Αύγουστο του 2025, μια μεγάλη πυρκαγιά έπληξε τη βορειοδυτική Χίο. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τις συνέπειες της πύρινης λαίλαπας, που άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον, κατοικίες και επαγγελματικές δραστηριότητες και αποτυπώνει την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε την επόμενη ημέρα της καταστροφής. Άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, επαγγελματίες που είδαν τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται και τοπικές κοινωνίες που προσπαθούν να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς, μιλούν για τις δυσκολίες, τις απώλειες αλλά και την προσπάθεια επανεκκίνησης.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» οργάνωσε στη Χίο δράση δενδροφύτευσης, με στόχο την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Μέσα από τις δηλώσεις του Δασάρχη και ενός εθελοντή, αναδεικνύεται τόσο η προετοιμασία για τη σωστή αναγέννηση του οικοσυστήματος, όσο και η συγκινητική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η δράση λειτούργησε ως ένα μήνυμα ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας για το «πρασίνισμα» του νησιού στον απόηχο της καταστροφής, προβάλλοντας τη σημασία της άμεσης περιβαλλοντικής παρέμβασης.

Στα νότια της Χίου, εκεί όπου η μαστίχα είναι κομμάτι της ψυχής του τόπου, βρίσκονται τα Μεστά. Το μεσαιωνικό καστροχώρι με τα πέτρινα σοκάκια, κρατά ζωντανό έναν βαθύ δεσμό με το πολύτιμο "δάκρυ" της γης, που κάνει τη Χίο γνωστή σε όλο τον κόσμο.

