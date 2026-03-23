Σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, ταξιδεύει στη Μεσσηνία. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει την όμορφη πλευρά της περιοχής, μέρος της οποίας είναι μια εντυπωσιακή τοιχογραφία στην Καλαμάτα, αλλά και την άσχημη, εκείνη των καταστροφών σε χωριά του Ταϋγέτου από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ακόμη, η εκπομπή συναντά απογόνους θυμάτων του Τιτανικού. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στον Ταΰγετο, οι έντονες βροχοπτώσεις φέτος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας σε 19 σπίτια, ενώ παρατηρούνται εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα και καθιζήσεις στο έδαφος. Οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο είναι ανυπολόγιστες: το παλιό εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και οι δημοτικοί δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία, καθιστώντας τη μετακίνηση επικίνδυνη ή αδύνατη σε ορισμένες περιοχές.

Τέσσερις νέοι από τον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας ξεκίνησαν, 110 χρόνια πριν, ταξίδι με προορισμό την Αμερική, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική κατάληξη. Επιβιβάστηκαν στο μοιραίο πλοίο «Τιτανικός» με το όνειρό τους για μια καλύτερη ζωή να σβήνει πρόωρα. Τα ονόματά τους καταγράφηκαν στη λίστα με τα θύματα σε μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών. Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, στο χωριό, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές μέσα από τις αφηγήσεις των απογόνων τους.

Μια τοιχογραφία με την όψη της Μαρίας Κάλλας κοσμεί την Καλαμάτα, μεταμορφώνοντας έναν ολόκληρο τοίχο σε έργο τέχνης. Το εντυπωσιακό αυτό έργο έχει γίνει σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, φέρνοντας την πόλη στο διεθνές προσκήνιο της street art.

