Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου στις 15.00, παραμένει στη Θεσσαλονίκη με ξεχωριστά ρεπορτάζ. Συναντάμε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, αναδεικνύουμε την ιστορία μιας γυναίκας που ταλαιπωρείται μετά από ιατρικό λάθος και γνωρίζουμε έναν σκύλο… που «εργάζεται» σε οδοντιατρείο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία, με κυριότερο σταθμό το «Πάμε Πακέτο». Η εκπομπή την συναντά στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει την καριέρα της ως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ίδια στιγμή, ένα σοβαρό περιστατικό ιατρικού λάθους έρχεται να αναδείξει τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υγείας. Το 2022, μια 56χρονη νοσηλεύτρια διαγνώστηκε λανθασμένα με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή, καθώς και αφαίρεση λεμφαδένων. Ωστόσο, εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως η διάγνωση ήταν εσφαλμένη. Η γυναίκα προχώρησε σε αγωγή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε βάρος δύο γιατρών και του νοσοκομείου, διεκδικώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη, αλλά και για τα έξοδα αποκατάστασης. Ιδιαίτερα τραγικό είναι το γεγονός ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν καλύπτει την αποκατάσταση, καθώς πλέον δεν υπάρχει διάγνωση καρκίνου.

Η Άριελ, ένα μικρό κανίς, έχει αναλάβει έναν ξεχωριστό ρόλο: είναι βοηθός οδοντίατρου. Με τον ήρεμο και φιλικό χαρακτήρα της, βοηθά ασθενείς που αντιμετωπίζουν φόβο ή άγχος κατά την επίσκεψή τους στον οδοντίατρο. Η παρουσία της λειτουργεί καθησυχαστικά, κάνοντας την εμπειρία πιο ευχάριστη και μειώνοντας το στρες, ιδιαίτερα σε άτομα που φοβούνται τον τροχό ή τις οδοντιατρικές επεμβάσεις.

