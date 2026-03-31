Ένα πρωτότυπο, σκισμένο προσχέδιο των στίχων του «I'm Not There», το οποίο δακτυλογράφησε ο Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan) πριν από σχεδόν 60 χρόνια, βρέθηκε τυχαία μέσα σε ένα βιβλίο του Άλεν Γκίνσμπεργκ (Allen Ginsberg).

Το καλοκαίρι του 1967 στη Νέα Υόρκη, λίγο έξω από το Γούντστοκ, ο Ντίλαν έγραψε και ηχογράφησε πάνω από 100 τραγούδια μαζί με το συγκρότημα The Band, ανάμεσα στα οποία ήταν και το «I'm Not There». Ένα μικρό μέρος αυτών των ηχογραφήσεων κυκλοφόρησε οκτώ χρόνια αργότερα από την Columbia Records, ενώ τα υπόλοιπα τραγούδια είδαν το φως της δημοσιότητας σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες.

Το «I'm Not There» κυκλοφόρησε το 2007, ως μέρος του soundtrack για την ομώνυμη ταινία του Τοντ Χέινς (Todd Haynes) για τη ζωή του Ντίλαν και θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο αγαπημένα κομμάτια για τους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με τον Guardian, η σελίδα με τους στίχους βρέθηκε μέσα σε μια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ankor Wat» του Γκίνσμπεργκ. Το αντίτυπο ανήκε στη Σάλι Γκρόσμαν (Sally Grossman), στενή φίλη του καλλιτέχνη και σύζυγο του πρώτου του μάνατζερ Αλμπερτ Γκρόσμαν (Albert Grossman). Μάλιστα απεικονίζεται μαζί με τον Ντίλαν στο εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Bringing It All Back Home» του 1965.

Η σελίδα με τους στίχους πρόκειται να βγει σε δημοπρασία τον Απρίλιο, με την τιμή της να εκτιμάται μεταξύ 26.400 - 52.800 δολαρίων.

«Έπειτα από συζητήσεις με επιφανείς συλλέκτες πιστεύεται ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο προσχέδιο από αυτό που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα γραφής του καλλιτέχνη», αναφέρει ο οίκος Omega Auctions στην περιγραφή του αντικειμένου.

Το βιβλίο ήταν δώρο του συγγραφέα προς την Γκρόσμαν το 1969 και αποτελεί μέρος της περιουσίας που πουλήθηκε μετά τον θάνατό της το 2021. Φαίνεται πως οι στίχοι παρέμειναν ανάμεσα στις σελίδες για δεκαετίες, μέχρι που το χαρτί γλίστρησε καθώς ο πωλητής ξεφύλλιζε τυχαία το βιβλίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025, δύο δακτυλογραφημένα προσχέδια για τη μεγάλη επιτυχία του Ντίλαν «Mr. Tambourine Man» πουλήθηκαν στο Νάσβιλ έναντι 508.000 δολαρίων.

Εκτός από τα κείμενα του Ντίλαν, στη δημοπρασία του Απριλίου αναμένεται να πουληθούν επίσης οι χειρόγραφοι στίχοι του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) για το «Black or White», καθώς και ένα σπάνιο αρχείο από τη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ των Radiohead, «OK Computer».

Πηγή: skai.gr

