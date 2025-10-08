Και σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στα Ιωάννινα και μας συστήνει τα Ζαγοροχώρια. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η «Οδύσσεια» του 17χρονου Αλέξανδρου που διανύει καθημερινά 120 χλμ για να πάει σχολείο. Ο μοναδικός μαθητής από το Φλαμπουράρι Ιωαννίνων που, παρά τις δυσκολίες, δεν το βάζει κάτω. Πηγαίνει στο μοναδικό Λύκειο που εξυπηρετεί τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, στη Χρυσοβίτσα. Το όνειρό του είναι να γίνει δάσκαλος και να προσφέρει κι εκείνος τη γνώση που τόσο παλεύει να κερδίσει.

Ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται φέτος στα Ζαγοροχώρια, καθώς πολλά από τα ρέματα και τους ποταμούς της περιοχής έχουν αποξηρανθεί πλήρως, με αποτέλεσμα τα ιστορικά γεφύρια να έχουν μείνει χωρίς καθόλου νερό.

Οι κάτοικοι της συνοικίας Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με βουνά ογκωδών απορριμμάτων έξω από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Πριν λίγες ημέρες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποίησε αυτοψία, διαπιστώνοντας ότι ο χώρος παραπέμπει σε ανεξέλεγκτη χωματερή. Οι περιγραφές των κατοίκων στην κάμερα της εκπομπής σοκάρουν.

Δείτε το trailer:

