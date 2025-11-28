The Floor: Τα μεγάλα φαβορί έχασαν τα πάντα και ο Βασίλης Ν. είδε τα συνολικά κέρδη του να φθάνουν τις 4.000 ευρώ

Το έβδομο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (27/11), έφερε νέες λαχτάρες και μικρούς ήρωες στο προσκήνιο. Η πρώτη θέση άλλαξε σκυτάλη πολλές φορές και το παιχνίδι ξαναζεστάθηκε με ανατροπές και απρόβλεπτες αποφάσεις.

Ο Σπύρος, τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, επέλεξε την ασφάλεια του «The Floor», αφήνοντας τη δράση στην τυχαία επιλογή. Έπειτα από μια σειρά στρατηγικών αναμετρήσεων και, αφού κάποια μεγάλα φαβορί «εξοντώθηκαν», δύο άλλοι παίκτες αναδείχθηκαν κορυφαίοι: Η Μαίρη με 42 και ο Βασίλης Ν. με 6 τετράγωνα. Αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Πτηνά» και εκείνος κέρδισε, για δεύτερη φορά στη μέχρι τώρα διαδρομή του, 2.000 ευρώ, φθάνοντας συνολικά τις 4.000 ευρώ!

H Μαίρη και ο Βασίλης Ν. σε μία αναμέτρηση για... 2.000 ευρώ!

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος παίκτης που ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην τυχαία επιλογή. Αναμετρήθηκε με τον Ιορδάνη, ο οποίος όμως τον κέρδισε, απέκτησε 2 τετράγωνα και κληρονόμησε την κατηγορία «Σκηνοθέτες».

Ακολούθησε ο Μάνος, ο οποίος κάλεσε σε μονομαχία ένα από τα μεγάλα φαβορί, τον Αχιλλέα, και τον έβγαλε εκτός παιχνιδιού. Κέρδισε και ισοφάρισε τη Μαρία, στη δεύτερη θέση, με μία μόνο νίκη. Σαν να μην αρκούσε αυτό, προκάλεσε και εκείνη. Μόνο που η Μαρία επικράτησε, ανέβηκε στην πρώτη θέση με 20 τετράγωνα, κληρονόμησε την κατηγορία «Κρήτη» και επέστρεψε στο «The Floor».

Η Βάλια και ο Βασίλης Ν. ήταν ένα δίδυμο που αναμετρήθηκε στην κατηγορία «Παγκόσμιοι Ηγέτες» και εκείνος, χωρίς να χρησιμοποιήσει το «Χρυσό Τετράγωνο», κέρδισε.

Η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν σχετικά σίγουρος για τις γνώσεις του στην κατηγορία «Γυναικείες τσάντες», προκαλώντας φόβο στον αντίπαλο του και ένα από τα μεγάλα φαβορί, τον Χρίστο Χ. Παρόλα αυτά, ο πρώτος πήγαινε από το ένα πάσο στο άλλο, με αποτέλεσμα ο Χρίστος Χ. να μην παίξει καθόλου και να κερδίσει, φθάνοντας στα 18 τετράγωνα.

Στη συνέχεια, προκάλεσε σε μονομαχία τη Μαρία –από την οποία είχε χάσει δύο φορές σε δύο τελικούς- και πήρε το... αίμα του πίσω! Την έδιωξε από το παιχνίδι -με 4.000 ευρώ στον λογαριασμό της- και έφθασε στα 38 τετράγωνα.

Ακολούθησαν δυναμικές μονομαχίες γνώσεων με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο. Εκείνος, πέτυχε συνεχόμενες νίκες και εκτοξεύτηκε από τα 2 στα... 40 τετράγωνα. Ωστόσο, στο πρόσωπο της Μαίρης, βρήκε τη... δασκάλα του, καθώς επικράτησε και έφθασε στα 42 τετράγωνα.

Οι 30 εναπομείναντες παίκτες συνεχίζουν τη μάχη για μια θέση στον τελικό και το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ να είναι πιο κοντά από ποτέ...

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

