Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 14.40, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ταξιδεύει σε έναν τόπο που γνωρίζει καλά – το ιστορικό Μεσολόγγι, που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Παρέα με τους κατοίκους της πόλης, ξεναγούμαστε στην εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα που βγάζει τον λευκό θησαυρό της Ελλάδας, το αλάτι, κάνουμε βαρκάδα ανάμεσα στις παραδοσιακές πελάδες και γνωρίζουμε έναν πανέμορφο και ιερό τόπο.

Το έτος 2026, η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα από τα κορυφαία τραγικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Οι πολιορκημένοι υπερασπιστές της πόλης, Έλληνες και Φιλέλληνες, προτίμησαν να μην παραδοθούν, αλλά να επιχειρήσουν ηρωική έξοδο από τα τείχη που κατέληξε σε γενικευμένη σφαγή. Αυτή η δραματική εξέλιξη, γεγονός με τεράστιο αντίκτυπο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Σήμερα, η έξοδος αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ορόσημα της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο εξακολουθεί να συγκλονίζει.

Αλυκές Μεσολογγίου, εκεί όπου βγαίνει ο λευκός θησαυρός της Ελλάδας. Στην περιοχή του Μεσολογγίου η αλατοποιία έχει ιστορία εκατονταετιών, καθώς τα ρηχά και ζεστά νερά της λιμνοθάλασσας αποτελούν το ιδανικό πεδίο για την παραγωγή αλατιού. Ο Νίκος Κορδόσης, ιδρυτής του μουσείου, θυμάται τον εαυτό του από μικρό παιδί να παίζει στις αλυκές και περιγράφει τη σχέση των ντόπιων με το αλάτι. Την ίδια ώρα, το Μουσείο Άλατος είναι ένα κόσμημα για την περιοχή, αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις.

Κάνουμε βαρκάδα στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, ανάμεσα στις εμβληματικές πελάδες, τα παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια των ψαράδων. Εκεί, συναντούμε τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν στη λιμνοθάλασσα: από τον έμπειρο ψαρά που μας εξηγεί πώς λειτουργούν τα διβάρια, τα φυσικά ιχθυοτροφεία της περιοχής, μέχρι την περιβαλλοντολόγο που μας αναλύει τον σπάνιο οικολογικό πλούτο αυτού του προστατευόμενου βιότοπου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.