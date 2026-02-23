Καθαρά Δευτέρα σήμερα και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής γιορτάζει μαζί με όλη την Ελλάδα, φέρνοντας στην οθόνη του ΣΚΑΪ, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αλλά και έθιμα από όλη τη χώρα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Καθαρά Δευτέρα σημαίνει νηστεία, αλλά με γεύση! Πάμε να δούμε ποια θαλασσινά συμφέρουν την τσέπη μας περισσότερο για όλη τη Σαρακοστή, τι πρέπει να προσέξουμε και πώς να ξεχωρίσουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά ψάρια και όστρακα.

"Κυρία Στέλλα", η μαγείρισσα της Καβάλας. Μια γυναίκα, "έξω καρδιά", αληθινή, αυθόρμητη και με μια αγκαλιά πάντα ανοιχτή για όλους, μας φτιάχνει ταραμά από τα χεράκια της.

Η Μεσορόπη Καβάλας αποκαλείται το χωριό των πολυτέκνων. Από παλιότερα μέχρι και σήμερα, στο χωριό ζουν πολύτεκνες οικογένειες ακόμα και με 11 παιδιά. Η Ζωή και ο Θανάσης μας άνοιξαν το σπίτι τους και μας μίλησαν για την καθημερινότητα, τις όμορφες στιγμές αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

