Η Κωνσταντίνα Μηναδάκη και η Μαρία Μίχου είναι δύο γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες με τον καρκίνο και αναγκάζονται να ταξιδεύουν μέχρι την Αθήνα για να κάνουν τις απαραίτητες θεραπείες. Γιατί; Το μηχάνημα βραχυθεραπείας που υπάρχει στο ΠΑΓΝΗ -και είναι απαραίτητο για τις θεραπείες της Κωνσταντίνας- είναι χαλασμένο εδώ και 13 χρόνια, ενώ για την εξέταση που είναι απαραίτητη για τη Μαρία, οι καρκινοπαθείς από την Κρήτη συνήθως περιμένουν μέχρι και δύο ολόκληρους μήνες για να περάσουν το κατώφλι του pet scan και να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Αυτό το φαινόμενο ασφυκτικής “συμφόρησης” έχει δημιουργηθεί, διότι το προσωπικό παλεύει να εξυπηρετήσει όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις κάθε μέρα μέσα σε μία πρωινή μόνο βάρδια, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργούν το pet scan ολόκληρη την ημέρα.

Στην Κρήτη, όταν οι λέξεις μπαίνουν σε σειρά γίνονται δίστιχα, με συνοδεία λύρας ή χωρίς γίνονται μαντινάδες. Για τον Γυαλάφτη, κατά κόσμον Αριστείδη Χαιρέτη ή μαντιναδολόγο του έρωτα, είναι απλά πεταλούδες που τις αφήνει να ταξιδέψουν από τα Ανώγεια σε όλη τη Μεγαλόνησο.

Η Κρήτη και το 2025 κράτησε τα σκήπτρα στον ελληνικό τουρισμό, αφού κατέγραψε και φέτος ανοδική πορεία στις αφίξεις. Την ίδια ώρα βέβαια, οι υποδομές χρειάζονται ανανέωση, όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί για να μπορεί να εξυπηρετεί 4 εκ. επιβάτες τον χρόνο, μετά από μια ανακαίνιση το 2017 το νούμερο αυτό αυξήθηκε στα 6-6,5 εκ., όμως με τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη φέτος θα κλείσει περίπου στα 10 εκ. επιβάτες.

Οι συνθήκες είναι οριακές και όλα αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, το οποίο θα φτάσει να εξυπηρετεί 15 εκ. επιβάτες τον χρόνο, ενώ σε συνδυασμό με την κατασκευή του ΒΟΑΚ αναμένεται να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον τουρισμό. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα εκτείνεται σε 6.000 στρέμματα, με 39 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, οι 10 με φυσούνες. Ο διάδρομος, μήκους 3.200 μέτρων, θα δέχεται όλα τα είδη αεροπλάνων, ενώ με το 80% των αυτοκινητόδρομων ολοκληρωμένο, θα συνδέεται με όλη την Κρήτη.

