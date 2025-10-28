Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 14.40, βρίσκεται σε Κάλυμνο, Κω και Ψέριμο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην άκρη του Αιγαίου, υπάρχει ένα νησί που το κατοικεί μόνο μία γυναίκα. Η Κίναρος και η κυρά Ρηνιώ, που έκανε σκοπό της ζωής της να κρατήσει το νησί ζωντανό, όπως είχε υποσχεθεί στον πατέρα της. Με συντροφιά τα λίγα ζώα της, τη θάλασσα και την ελληνική σημαία να υψώνεται δίπλα στο μικρό της σπίτι, συνεχίζει σε μια ζωή αντοχής και πίστης. Με τον στρατό να την επισκέπτεται τακτικά και να της προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, η Κίναρος παραμένει κατοικημένη και η μοναδική της έγνοια πλέον, είναι το μέλλον του νησιού μετά από αυτήν.

Στα νότια της Ψερίμου, βρίσκεται ένα από τα Επιτηρητικά Φυλάκια του Στρατού Ξηράς στα Δωδεκάνησα, περίπου 5 ναυτικά μίλια από την Τουρκία. Φτάσαμε ως το παρατηρητήριο του Φυλακίου, μιλήσαμε με τον στρατιώτη παρατηρητή, τον αξιωματικό και νιώσαμε δέος για το έργο που επιτελούν οι στρατιωτικοί και οι οπλίτες σ’ αυτή τη γωνιά της Ελλάδας.

Το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ψερίμου πήρε ξανά ζωή, ύστερα από 16 χρόνια που παρέμενε κλειστό. Φέτος στα θρανία του υποδέχτηκε τον Ταξιάρχη και την Ελευθερία, μαθητές της Α’ Δημοτικού. Δασκάλα τους είναι η Αθηνά Σχοινά, πρωτοδιοριζόμενη στην Ψέριμο με καταγωγή από τη Λέρο. Η ζωή για τους λιγοστούς, κυρίως ηλικιωμένους, κάτοικους της ακριτικής Ψερίμου είναι δύσκολη, ιδίως τον χειμώνα. Όμως αυτές οι λιγοστές οικογένειες που αποφάσισαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην ελευθερία και την ηρεμία, έχουν φέρει την ελπίδα ότι το νησί δεν θα ερημωθεί.

