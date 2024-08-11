Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πέφτει η αυλαία στο Παρίσι

Ύστερα από σχεδόν 3 εβδομάδες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ρίχνουν αυλαία, παραδίδοντας, στο στάδιο «Stade de France», τη σκυτάλη στο Λος Άντζελες.

Την ελληνική σημαία, στην τελετή λήξης, σήκωσαν ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με την Ευαγγελία Πλατανιώτη.

H ελληνική αποστολή αποχαιρετά το Παρίσι με 8 μετάλλια στις αποσκευές της. Η Team Hellas μέτρησε ένα χρυσό, το μοναδικό της στους Αγώνες και το οποίο χάρισε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, ένα αργυρό, που ήρθε από την κολύμβηση και τον Απόστολο Χρήστου στα 100μ. ύπτιο και έξι χάλκινα, τα οποία κατέκτησαν οι Θοδωρής Τσελίδης (χάλκινο στο τζούντο), Παπακωνσταντίνου/Γκαϊδατζής (χάλκινο στην κωπηλασία και το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών), Κοντού/Φίτσιου (χάλκινο στην κωπηλασία και το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών), Λευτέρης Πετρούνιας (χάλκινο στην ενόργανη γυμναστική και τους κρίκους), Εμμανουήλ Καραλής (χάλκινο στο στίβο και το επί κοντώ) και Νταουρέν Κουρουγκλίεφ (χάλκινο στην ελευθέρα πάλη).

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.