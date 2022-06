Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τη... λύση: Φυτέψτε οπωροφόρα στους δρόμους, να τρώνε οι άστεγοι

Ξαναχτύπησε μέσω twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αυτή τη φορά δεν ζητά να γίνουν Harrods στην Ελλάδα, προτείνει όμως λύση για τη σίτιση των αστέγων και μάλιστα διατυπώνει την πρότασή του στα αγγλικά, απευθυνόμενος, προφανώς, στον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ετσι, σύμφωνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, θα πρέπει οι πόλεις να φυτεύσουν οπωροφόρα δένδρα στους δρόμους, ώστε να μπορούν οι άστεγοι να τρέφονται από τους καρπούς:

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.