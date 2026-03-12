Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία στη Βαλένθια λόγω του θορύβου της πόλης

Ο Βρετανός τραγουδιστής Morrissey ακύρωσε συναυλία στη Βαλένθια, αφού έμεινε άυπνος λόγω του διαβόητου για τον θόρυβό του φεστιβάλ Las Fallas της πόλης.

Σε δήλωση στην ιστοσελίδα του αναφέρεται: «Έχοντας ταξιδέψει οδικώς για δύο ημέρες, ο Morrissey έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά την Τετάρτη. Οποιαδήποτε μορφή ύπνου ή ανάπαυσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη λόγω του θορύβου του φεστιβάλ / των δυνατών τέκνο τραγουδιών / των ανακοινώσεων από μεγάφωνα».

Η δήλωση συνέχισε λέγοντας ότι «αυτή η εμπειρία άφησε τον Morrissey σε κατατονική κατάσταση» και ότι δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή.

Ο Morrissey είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί σε άλλες δύο ισπανικές πόλεις, τη Σαραγόσα και τη Σεβίλλη, στις 14 και 16 Μαρτίου αντίστοιχα.

Η ομάδα του επέμεινε ότι η συναυλία στη Βαλένθια δεν ακυρώθηκε ακριβώς, αλλά ότι «οι περιστάσεις κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίησή της». Ο τραγουδιστής προσκόμισε ηχογραφήσεις του θορύβου για να δικαιολογήσει την απόφαση. Τα φθηνότερα εισιτήρια για την αποψινή προγραμματισμένη εμφάνιση στο Palau de les Arts Reina Sofia της Βαλένθια κόστιζαν 103 ευρώ (88 λίρες).

Σε μεταγενέστερο ανακοινωθέν, ο Morrissey έγραψε ότι το ξενοδοχείο του ήταν μια «ανείπωτη κόλαση. Θα μου πάρει έναν χρόνο για να συνέλθω. Και αυτό είναι ευγένεια».

Το ιστορικό με τις ακυρώσεις

Όσον αφορά τις ακυρώσεις, ο Morrissey έχει παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας. Πέρυσι ακύρωσε συναυλία στους βοτανικούς κήπους της Μαδρίτης. Το 2004 ακύρωσε την τελευταία στιγμή ενώ επρόκειτο να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Benicàssim, κοντά στη Βαλένθια, επικαλούμενος «τεχνικές δυσκολίες με το ιδιωτικό του αεροπλάνο».

Το 2014 ακύρωσε ξανά, αυτή τη φορά στη Βαρσοβία, 25 λεπτά μετά την έναρξη της εμφάνισής του, παραπονούμενος ότι ένας θεατής φώναξε κάτι «εξαιρετικά προσβλητικό».

Έναν χρόνο αργότερα, αρνήθηκε να εμφανιστεί σε φεστιβάλ στο Ρέικιαβικ, αφού οι διοργανωτές απέρριψαν το αίτημά του να μην σερβίρεται κρέας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.