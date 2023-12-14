My Style Rocks: Βραδινή έξοδος στις γιορτές! - Δείτε το τρέιλερ

Μετά από μία δοκιμασία που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι fashionistas έχουν σήμερα να ανταποκριθούν σε ένα task που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά τους. Oι διαγωνιζόμενες φοράνε τα καλά τους και ετοιμάζονται για βραδινή έξοδο. Πού έχουν προγραμματίσει να πάνε; Θέατρο, μουσική σκηνή ή μπουζούκια;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή περιμένουν να δουν αυτό το κάτι διαφορετικό που θα τους κάνει να βάλουν έναν υψηλό βαθμό μοιράζοντας χαμόγελα στο πλατό.

Ποιες διαγωνιζόμενες κατηγορεί η Μορτασία πως μαγειρεύουν τους βαθμούς που βάζουν για να προωθήσουν τον εαυτό τους;

