Ο γιος του Jack Kirby κατακεραυνώνει το ντοκιμαντέρ «Stan Lee» της Marvel

Ο γιος του αείμνηστου δημιουργού κόμικ, Τζακ Κίρμπι, επέκρινε έντονα το νέο ντοκιμαντέρ της Disney+ για τον Σταν Λι. Η νέα ταινία με τίτλο «Stan Lee» εξετάζει την ανάδειξη του αείμνηστου καλλιτέχνη κόμικ, αλλά σε δήλωσή του ο γιος του Κίρμπι την χαρακτηρίζει «τον μεγαλύτερο φόρο τιμής του Σταν Λι στον εαυτό του».

Ο Κίρμπι ήταν πολύ γνωστός για τη συμβολή του στη δημιουργία πολλών γνωστών χαρακτήρων της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των Captain America, Iron Man, Fantastic Four και Black Panther.

