Ιωάννα Τούνη: Έκλεισε τα 31, δηλώνει 30 και συνεχίζει να σβήνει τούρτες

Και η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από την Ιωάννα Τούνη και την παρέα της. Σιγά που θα σταμάταγαν στον εορτασμό των γενεθλίων της με μία μόνο τούρτα –έστω κι υπερπαραγωγή- σε live εμφάνιση του Νίκου Βέρτη στη Χαλκιδική.

Φυσικά και όχι. Επέστρεψαν Θεσσαλονίκη. Η Ιωάννα ξύπνησε με κέφια, φόρεσε το μαγιό που φύλαγε για αυτήν τη συγκεκριμένη μέρα, δήλωσε πως δεν της πάει καρδιά να πει 31 και ετοιμάστηκε για παραλία.

