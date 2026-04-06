Νέα έκθεση για τον Ντέιβιντ Μπάουι στο Κέντρο Τεχνών Lightroom του Λονδίνου προσφέρει εικόνα για την «αληθινή προσωπικότητα» του αείμνηστου καλλιτέχνη, όπως υπόσχονται οι δημιουργοί της. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μαρκ Γκρίμερ, η έκθεση «David Bowie: You’re Not Alone» εγκαινιάζεται στις 22 Απριλίου.

Η σχέση του Μαρκ Γκρίμερ με το έργο του Ντέιβιντ Μπόουι χρονολογείται τουλάχιστον από το 2013, όταν ήταν επικεφαλής σχεδιαστής της έκθεσης «Bowie Is» του Μουσείου V&A. «Από τότε, νομίζω ότι πάντα πίστευα ότι υπήρχε περισσότερη δουλειά που έπρεπε να γίνει με τον Μπάουι ως χαρακτήρα, ως ερμηνευτή» δήλωσε στην εφημερίδα The Independent.

«Μεταφερθείτε στους πολλούς κόσμους του Ντέιβιντ Μπάουι. Μέσα από εμβληματικές εμφανίσεις, συνεντεύξεις και υλικό που δεν έχουν δημοσιευθεί ανακαλύψτε το δημιουργικό μυαλό, το πνεύμα και την ψυχή ενός από τους μεγαλύτερους και διορατικούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Η έκθεση "David Bowie: You’re Not Alone" είναι ένα πολυμεσικό θέαμα και ένα αποκαλυπτικό αυτοπορτρέτο» αναφέρεται στην περιγραφή.

«Από το Space Oddity μέχρι το Diamond Dogs και το Heroes μέχρι το Blackstar η παράσταση είναι ένας εορτασμός της απεριόριστης περιέργειας του Μπάουι ως δύναμης που συνέδεε ανθρώπους από ηπείρους και γενιές, καθώς και της διαρκούς πολιτιστικής του επίδρασης σήμερα. Είτε ξαναζείτε τη μαγεία είτε την ανακαλύπτετε για πρώτη φορά: αυτό είναι το εισιτήριό σας για τις εμβληματικές παραστάσεις του Μπόουι που άλλαξαν τον πολιτισμό για πάντα» σημειώνεται.

Ο Γκρίμερ ανέφερε ότι προετοιμάζοντας την έκθεση θυμήθηκε πώς ο Μπάουι «εκπλήσσει συνεχώς» και την «αυτοσαρκαστική» πλευρά του εκλιπόντος καλλιτέχνη. «Ένα από τα πράγματα που ήταν διασκεδαστικά στην έρευνα για αυτό το έργο είναι η πρόσβαση σε πολύ υλικό που περιλαμβάνει περισσότερες αυθόρμητες συνομιλίες μεταξύ εκείνων που έπαιρναν τις συνεντεύξεις και του Μπόουι και αυτό μας έδωσε πραγματικά μια εικόνα για την πραγματική του προσωπικότητα» είπε.

Οι πλήρως τοίχοι ύψους 11 μέτρων και το τεράστιο ανοιχτό δάπεδο του Lightroom γίνονται ο καμβάς για μια πραγματικά μοναδική παρουσίαση. Συγκεντρώνοντας έναν πλούτο οπτικού υλικού από ένα ευρύ φάσμα πηγών, η έκθεση συνδυάζει σπάνια πλάνα από παραστάσεις, φωτογραφίες, σχέδια, στίχους, προσωπικές σημειώσεις και σκίτσα για να δημιουργήσει την πιο ζωντανή, λεπτομερή και καθηλωτική οπτική εξερεύνηση των κόσμων του Μπάουι μέχρι σήμερα. Δομημένη σε θεματικά κεφάλαια η έκθεση φέρνει μια εικόνα για την οπτική του καλλιτέχνη στα θέματα που ήταν πιο σημαντικά για εκείνον, όπως: η θεατρικότητα, η πνευματικότητα, η σύνθεση τραγουδιών και η μεταμορφωτική δύναμη της δημιουργικότητας. Η έκθεση «David Bowie: You're Not Alone» θα διαρκέσει από τις 22 Απριλίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.