Βρισκόμαστε μία ανάσα από το Gala που θα ολοκληρώσει την όγδοη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks και οι fashionistas φέρνουν στην πασαρέλα looks που ελπίζουν πως θα τις ενισχύσουν βαθμολογικά.

Η Κατερίνα Πεφτίτση «χτίζει» το σύνολό της γύρω από μία χειροποίητη τσάντα που έχει πλέξει η μητέρα της. Η τσάντα φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις, θα συμβεί το ίδιο και με το look της;

Δείτε το τρέιλερ:

Η απόφαση της Νικολέτας να αλλάξει τελευταία στιγμή το concept της και να πάει για… παϊδάκια με τη Σέβη μπορεί να φέρνει χαμόγελα και συμφιλίωση θα φέρει όμως και τις επιθυμητές βαθμολογίες;

Όταν οι βαθμοί της Άννας και της Σέβης προς τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες ταυτίζονται για ακόμα μία φορά, ξεκινάει στο πλατό η συζήτηση για την ύπαρξη μίας δεύτερης… κλίκας.

Ποιο είναι το σωστό τίναγμα της γούνας για να σηκωθεί το πέλος και να τονωθεί ο όγκος της; Τη σωστή απάντηση δίνει η εμφάνιση της Μαρίας.

