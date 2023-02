My Style Rocks: Εντάσεις και look που απογοήτευσαν τους κριτές

Καθημερινά στις 17:00 στον ΣΚΑΪ

Οι παίκτριες του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ προσπάθησαν για ακόμη μια φορά να εντυπωσιάσουν του κριτές με τις προτάσεις τους, ωστόσο στο σημερινό (20/02) επεισόδιο οι περισσότερες δεν τα κατάφεραν.





Δημήτρης Σκουλός, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Στέλιος Κουδουνάρης ήταν ιδιαίτερα καυστικοί στον σχολιασμό των look και δήλωσαν απογοητευμένοι από ορισμένες κοπέλες. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι δεν θέλουν να σχολιάζουν εικόνες, οι οποίες δεν φανερώνουν καμία προσπάθεια.



«Εσύ που κέρδισες την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να έρθεις έτσι αυτή την εβδομάδα. Αν κρινόσουν σήμερα για να φύγεις, θα έπρεπε να φύγεις με αυτό το look. Είσαι μια κοπέλα που δεν έχει να μας δείξει τίποτα. Όλα τα κορίτσια στο δρόμο έτσι κυκλοφορούν. Δεν σκέφτηκες, δεν σκέφτηκες τίποτα, δεν σκέφτηκες, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε αρχικά με έντονο ύφος ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Ρέινα και συνέχισε:

«Δεν είναι τώρα να πιάσουμε ένα basic look και να σου πω εγώ τι μπορείς να κάνεις για να το απογειώσεις. Χίλια πράγματα μπορείς να κάνεις. Είναι σα να δειγματίζουμε εδώ πέρα τις νέες κολεξιόν της fast fashion. Ποιος είναι ο χαρακτήρας εδώ πέρα; Μόνο να τσακώνεστε ξέρετε και να κατηγορείτε η μία την άλλη ότι έχει στιλίστα.





Οι εντάσεις λοιπόν δεν έλειψαν ούτε σήμερα τόσο ανάμεσα στην κριτική επιτροπή, όσο και μεταξύ των διαγωνιζομένων. Η Βασιλική ήρθε σε ρήξη με την Χριστιάννα, επικράτησε χάος στο πλατό και η πρώτη έβαλε "αυτάκια" για να μην ακούει, ενώ η Νικόλ όντας συναισθηματικά φορτισμένη αποχώρησε προσωρινά από το πλατό.







Η μοναδική στιγμή χαράς και γέλιου ήρθε την ώρα της ανακοίνωση της νικήτριας της ημέρας. Αυτή ήταν η Όλγα που έγινε σκηνοθέτης και εντυπωσίασε με την εμφάνιση της.







