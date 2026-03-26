«Murder, She Wrote»: Πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2027 με την Τζέιμι Λι Κέρτις

Το «Murder, She Wrote», η κινηματογραφική μεταφορά του αγαπημένου αστυνομικού δράματος της μικρής οθόνης, θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με την Universal Pictures. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) στον ρόλο της εμβληματικής συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και ερασιτέχνη ντετέκτιβ, Jessica Fletcher, έναν ρόλο που σφράγισε με την ερμηνεία της η Άντζελα Λάνσμπερι (Angela Lansbury) στην αρχική σειρά.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η πρωτότυπη παραγωγή, η οποία προβλήθηκε για 12 σεζόν, από το 1984 έως το 1996, βασιζόταν στο σπάνιο ένστικτο της Fletcher να εξιχνιάζει εγκλήματα στο γραφικό, αλλά γεμάτο μυστήρια, Κάμποτ Κόουβ του Μέιν.

Το «Murder, She Wrote» θα κάνει πρεμιέρα παράλληλα με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Buds» της Sony και τρεις ημέρες πριν από την ρομαντική κομεντί της Νάνσι Μάγιερς (Nancy Meyers) στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin), Μάικλ Φασμπέντερ (Michael Fassbender), Τζουντ Λο (Jude Law) και Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz).

Ο ανταγωνισμός αναμένεται σκληρός, καθώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (17 Δεκεμβρίου) θα έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο μεγάλα blockbusters: το «Avengers: Secret Wars» της Disney και το σίκουελ της Warner Bros., «The Lord of the Rings: Hunt for Gollum», σύμφωνα με το Variety.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέισον Μουρ (Jason Moore), βασισμένος σε σενάριο των Λόρεν Σούκερ Μπλουμ (Lauren Schuker Blum) και Ρεμπέκα Άντζελο (Rebecca Angelo). Στην παραγωγή είναι οι Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal), Φιλ Λορντ (Phil Lord) και Κρίστοφερ Μίλερ (Christopher Miller), οι οποίοι πρόσφατα συνεργάστηκαν στην επιτυχία της Amazon MGM, «Project Hail Mary», μέσω της συμφωνίας προτεραιότητας που έχει η εταιρεία Lord Miller με τη Universal Pictures.

Πηγή: skai.gr

