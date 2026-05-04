Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών (DUI) και αποφεύγει τη φυλάκιση, καθώς το είδωλο της ποπ θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν χρόνο επιτήρησης (probation).

Σύμφωνα με το CBS News, η Σπίαρς δεν παρέστη στο δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα τη Δευτέρα και ο δικηγόρος της, Μάικλ Α. Γκόλντσταϊν, εμφανίστηκε εκ μέρους της για να υποβάλει την απάντησή της στις κατηγορίες. Σύμφωνα με το μέσο, η Σπίαρς συμφώνησε σε μια ομολογία που ονομάζεται «wet reckless», στην οποία ο κατηγορούμενος μπορεί να δηλώσει ένοχος και αντί για φυλάκιση να τεθεί σε επιτήρηση.

Η ομολογία αυτή έρχεται εβδομάδες μετά την πρώτη σύλληψη της Σπίαρς για το περιστατικό τον Μάρτιο. Την περασμένη εβδομάδα, της απαγγέλθηκε επίσημα κατηγορία για πλημμέλημα για οδήγηση υπό τη συνδυασμένη επήρεια αλκοόλ και τουλάχιστον μίας ουσίας. Τον Απρίλιο, η Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης.

«Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο. Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για μια καθυστερημένη αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της», δήλωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας μετά τη σύλληψή της τον Μάρτιο. «Ελπίζουμε ότι μπορεί να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Οι γιοι της θα περάσουν χρόνο μαζί της. Τα αγαπημένα της πρόσωπα θα καταρτίσουν ένα απαραίτητο σχέδιο για να τη βοηθήσουν να πετύχει την ευημερία της».

Η υπόθεση DUI είναι το τελευταίο εμπόδιο στην πολυσυζητημένη προσωπική ζωή της Σπίαρς. Η Σπίαρς απελευθερώθηκε από μια αμφιλεγόμενη δικαστική κηδεμονία το 2021, η οποία είχε θεσπιστεί το 2008, ενώ ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς, απομακρύνθηκε από τη διαχείριση της περιουσίας της ποπ σταρ.

