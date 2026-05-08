Eurovision 2026-Akylas: Τα «σπάει» το Ferto – Τι λέτε, θα το «σηκώσουμε»;

Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει δυναμικά στη φετινή Eurovision, αρκετές ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Βιέννης, με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto» να καταγράφουν εντυπωσιακή απήχηση στα social media και κυρίως στο TikTok.

Το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, οι επίσημοι λογαριασμοί της Eurovision δημοσίευσαν τα πρώτα αποσπάσματα από τις δεύτερες πρόβες των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και μέσα σε λίγες ώρες το ενδιαφέρον των eurofans εκτοξεύτηκε.

Ανάμεσα στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η ελληνική συμμετοχή ήταν εκείνη που κατάφερε να προκαλέσει τον μεγαλύτερο…θόρυβο. Το clip από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα ξεπέρασε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το 1,8 εκατ. προβολές στο TikTok, αφήνοντας πίσω πολλές από τις χώρες που θεωρούνται φαβορί στα στοιχήματα.

Το «Ferto», ένα δυναμικό dance-pop κομμάτι με techno επιρροές και έντονη σκηνική αισθητική, φαίνεται πως έχει καταφέρει να κερδίσει τόσο το νεανικό κοινό όσο και τους σκληροπυρηνικούς fans του διαγωνισμού. Η σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής, υπό τη δημιουργική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, χαρακτηρίζεται από έντονη ενέργεια, γρήγορες εναλλαγές και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, στοιχεία που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική του τραγουδιού.

Οι συζητήσεις στα social media πήραν αμέσως φωτιά, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την εμφάνιση της Ελλάδας, να αναλύουν τη σκηνική παρουσία και να συγκρίνουν τα αποσπάσματα όλων των χωρών. Παράλληλα, πολλοί eurofans θεωρούν πως η ελληνική συμμετοχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τραγουδιού που μπορεί εύκολα να γίνει viral, κάτι που φαίνεται να αποτυπώνεται και στην εντυπωσιακή απήχηση που καταγράφει ήδη στο TikTok.

Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες που βρίσκονται ψηλά στα προγνωστικά κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα προβολών. Ακόμη και η Φινλανδία, που θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision, συγκέντρωσε περίπου 372.000 views, αριθμός αισθητά μικρότερος σε σχέση με την ελληνική συμμετοχή. Η διαφορά αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους κύκλους των eurofans, με αρκετούς να θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Ο Ακύλας φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η νέα εποχή της pop κουλτούρας και των social media. Από την πρώτη στιγμή που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσω του εθνικού τελικού «Sing for Greece 2026», το «Ferto» δημιούργησε ισχυρό φανατικό κοινό, ενώ το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει και στις ψηφιακές πλατφόρμες αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Παράλληλα, αρκετοί fans της Eurovision σημειώνουν πως η φετινή ελληνική συμμετοχή δείχνει να συνδυάζει κάτι που σπάνια πετυχαίνει η Ελλάδα στον διαγωνισμό: έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα αλλά και εμπορική δυναμική που μπορεί να λειτουργήσει μαζικά στο κοινό της Ευρώπης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει μία θέση ακόμη και στην κορυφαία πεντάδα, ενώ τα στοιχήματα δείχνουν ήδη ανοδική πορεία μετά τις πρώτες πρόβες.

Βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο στη Eurovision, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο πριν από τις live εμφανίσεις. Οι πρόβες αποτελούν μόνο ένα πρώτο δείγμα της τελικής εικόνας και πολλές χώρες συχνά αλλάζουν εντυπωσιακά την πορεία τους την τελευταία στιγμή. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον Α΄ Ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

