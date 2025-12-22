Μέντα Live με τον Δημήτρη Μπάκουλη

Οι συναυλίες του Μέντα 88 για τους ακροατές του.

Mέντα LIVE με τον Δημήτρη Μπάκουλη, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς.

Mέντα LIVE! Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα!

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα Live, συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών

Ώρα έναρξης: 21.00

Οι πόρτες ανοίγουν 20.30

Χορηγός: ΔΕΗ