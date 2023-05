Mason Thames-Nico Parker: Θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία «How to Train Your Dragon»

Το live-action της Universal Pictures για την μεταφορά της ταινίας «Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο Σας» στη μεγάλη οθόνη βρήκε τους πρωταγωνιστές του. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, θα είναι ο Μέισον Τέιμς, πρωταγωνιστής της ταινίας τρόμου «The Black Phone», και η ανερχόμενη ηθοποιός, Νίκο Πάρκερ.

Ο Ντιν ΝτεΜπλουά, δημιουργός της αρχικής τριλογίας των κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, με εισπράξεις πάνω από $1.6 δις. στο box office παγκοσμίως, επιστρέφει ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Μαρκ Ε. Πλατ και ο 'Ανταμ Σίγκελ μέσω της Marc Platt Productions.

