Κλαυδία: Η ενόχληση της Τουρκίας για την «Αστερομάτα» και η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

«Η υποδοχή στη γειτονιά μου ήταν η μεγαλύτερη νίκη», είπε η Κλαυδία σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Eurovision 2025, με το τραγούδι «Αστερομάτα».

Εννέα χρόνια μετά, από τη Στοκχόλμη του 2016, ο Πόντος έχει και πάλι φωνή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, πράγμα που ενόχλησε, όπως φαίνεται από τη σχετική ανακοίνωση, την Τουρκία.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του Eurovision Türkiye επισημαίνονται δηλώσεις που είχε κάνει η Κλαυδία στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», στις 16 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας πως το τραγούδι της για τη Eurovision 2025 «μιλάει για τον ξεριζωμό και την προσφυγιά».

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Eurovision Türkiye, σε περίπτωση που η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Τουρκίας διαπιστώσει πως όντως το τραγούδι της με τίτλο «Αστερομάτα» αναφέρεται στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα ιστορικό γεγονός που αρνείται να αναγνωρίσει η Τουρκία, τότε «θα μεταφερθεί η δυσφορία της Τουρκίας στο υψηλότερο επίπεδο».

Η ανακοίνωση της Τουρκίας για το τραγούδι της Ελλάδας

«Στις 30 Ιανουαρίου, η Ελλάδα επέλεξε την εκπρόσωπό της στη Eurovision 2025 και το τραγούδι της. Η Κλαυδία (Klavdia) θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι "Αστερομάτα". Υπήρξαν αναφορές στον ελληνικό Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον ισχυρισμό περί γενοκτονίας των Ποντίων και τους πρόσφυγες.

Επιπλέον, πριν από τον εθνικό τελικό, η Κλαυδία έκανε την ακόλουθη δήλωση σε εκπομπή του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΡΤ: "Η οικογένειά μου είναι ποντιακής καταγωγής, είναι πρόσφυγες και γι’ αυτό σχετίζομαι με το τραγούδι. Η γιαγιά μου μου είπε τις ιστορίες της, μου μίλησε για την οικογένειά της, πώς εξορίστηκαν και πήγαν στη Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή. Η οικογένειά μου γεννήθηκε εκεί, μεγάλωσε εκεί μέχρι κάποια ηλικία και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1991 και ξεκίνησε μια νέα ζωή εδώ".

Με όλα αυτά, επικοινωνήσαμε με το TRT και μας ανακοίνωσαν ότι το τραγούδι θα αναλυθεί από αυτούς και θα μεταφερθεί η δυσφορία της Τουρκίας στο υψηλότερο επίπεδο. Θα περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε».

«Το τραγούδι δεν μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός»

Παρ’ όλα αυτά, μετά την πρόκρισή της, η Κλαυδία δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το τραγούδι της «δεν μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός».

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνιδα είπε, μεταξύ άλλων: «Το τραγούδι είναι γενικά για τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί, έχουν χάσει τη γη τους, τους ανθρώπους τους, δεν μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, μιλάει γενικά για οποιαδήποτε συνθήκη έκανε κάποιον άνθρωπο να χάσει τη γη του, την πατρίδα του».

