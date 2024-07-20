Λογαριασμός
Η Ιωάννα Τούνη νιώθει Kim Kardashian στην τοποθεσία Κέρκυρα

Σε σπίτι υπερπαραγωγή με τους φίλους της και τον Πάρη

Ούτε η ίδια η Ιωάννα Τούνη δεν περίμενε αυτό που αντίκρισαν τα μάτια της όταν έφτασε μαζί με τον γιο της Πάρη και τρεις κολλητούς στο σπίτι που νοίκιασαν για να κάνουν διακοπές στην Κέρκυρα.

Σίγουρα ήξεραν ότι είναι μεγάλο, έχει θέα και διαθέτει όλες τις ανέσεις. Αλλά από αυτό, μέχρι την ασύλληπτη χλιδή που είδαν να ξεδιπλώνεται μπροστά τους έχει κάποια -εκατοντάδες- τετραγωνικά διαφορά.

