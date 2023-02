Louis Tomlinson: Το ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices» θα είναι ένα «ταξίδι» για τη ζωή και το έργο του

Ως μέλος των One Direction, ο Λούι Τόμλινσον ήταν μέλος ενός από τα μεγαλύτερα μουσικά γκρουπ όλων των εποχών.

Ο Λούι Τόμλινσον ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του «All Of Those Voices». Σε σκηνοθεσία του Τσάρλι Λάιτενινγκ η ταινία θα είναι ένα χωρίς ωραιοποιήσεις ταξίδι στη ζωή και την καριέρα του Λούι Τόμλινσον με πλάνα που δεν έχουν προβληθεί ξανά και πρόσβαση στα παρασκήνια στην παγκόσμια περιοδεία του το 2022.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ «εξερευνά το ταξίδι του από μέλος των One Direction σε σόλο καλλιτέχνη, αποτυπώνοντας τις προκλήσεις και τους θριάμβους που καθόρισαν την πορεία του».

Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός Λούι Τόμλινσον εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που θα παρουσιάσει στο κοινό το ντοκιμαντέρ, για το οποίο εργάζεται εδώ και χρόνια.

«Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, είμαι αρκετά τυχερός που έχω τους καλύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε να επιθυμεί ένας καλλιτέχνης και ήθελα να μοιραστώ την ιστορία μου "με τα δικά μου λόγια"» ανέφερε ο Λούι Τόμλινσον.

Ως μέλος των One Direction, ο Λούι Τόμλινσον ήταν μέλος ενός από τα μεγαλύτερα μουσικά γκρουπ όλων των εποχών. Μετά την παγκόσμια επιτυχία του ντεμπούτου άλμπουμ του 2020, Walls, το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα, κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο του άλμπουμ, «Faith In The Future».

Το ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices» προγραμματίζεται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 22 Μαρτίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.