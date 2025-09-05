Λογαριασμός
Lady Gaga: Έγινε στοιχειωμένη κούκλα στο νέο της τραγούδι «The Dead Dance» (video)

Το κομμάτι είναι μια εκρηκτική pop δημιουργία με χορευτικό ρυθμό, γεμάτη στίχους που παραπέμπουν σε σκοτεινό ρομαντισμό και μυστήριο, ιδανικό για το σύμπαν της Γουέντσντεϊ Ανταμς

H Lady Gaga

Ο χορός των νεκρών μόλις ξεκίνησε. Η Lady Gaga κυκλοφόρησε το νέο της single «The Dead Dance», γραμμένο αποκλειστικά για τη δεύτερη σεζόν του «Wednesday», και όπως ήταν αναμενόμενο, το τραγούδι έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενθουσιασμό.

Το κομμάτι είναι μια εκρηκτική pop δημιουργία με χορευτικό ρυθμό, γεμάτη στίχους που παραπέμπουν σε σκοτεινό ρομαντισμό και μυστήριο, ιδανικό για το σύμπαν της Γουέντσντεϊ Ανταμς.

Παράλληλα με το τραγούδι, η Gaga κάνει και την πολυαναμενόμενη cameo εμφάνισή της στη σειρά, υποδυόμενη τη Ρόζαλιν Ρότγουντ. Κατά την πρεμιέρα της σεζόν, η Gaga δήλωσε: «Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας στη δεύτερη σεζόν του “Wednesday”, έστω κι αν ήμουν ένα μικρό κομμάτι της σειράς. Το να συνεργάζεσαι με τον Τιμ Μπάρτον και την Τζένα είναι πραγματικά μαγικό».

Το soundtrack του «Wednesday Season Two, Part Two» περιλαμβάνει επίσης τραγούδια από τους The Rapture, Surfaris και Blackpink, ενώ όλα τα νέα επεισόδια προβάλλονται ήδη στο Netflix. Για τη Lady Gaga, το «The Dead Dance» σηματοδοτεί την πρώτη της μουσική κυκλοφορία μετά το άλμπουμ «Mayhem», που περιείχε συνεργασίες με τον Bruno Mars αλλά και δυνατά singles όπως το «Disease». 

