Lady Gaga: Έγινε στοιχειωμένη κούκλα στο νέο της τραγούδι «The Dead Dance» (video)

Ο χορός των νεκρών μόλις ξεκίνησε. Η Lady Gaga κυκλοφόρησε το νέο της single «The Dead Dance», γραμμένο αποκλειστικά για τη δεύτερη σεζόν του «Wednesday», και όπως ήταν αναμενόμενο, το τραγούδι έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενθουσιασμό.
Las fotos filtradas desde la Isla de las Muñecas no eran casualidad… “The Dead Dance” de Lady Gaga, bajo la dirección de Tim Burton que coincide con su aparición especial en la serie de Netflix #merlina2
Es justo el video oscuro y mágico que imaginábamos. 🕷️🖤#LadyGaga pic.twitter.com/q1oFEAMQ9I— SensaCine Latinoamérica (@SensaCineLATAM) September 3, 2025
Το κομμάτι είναι μια εκρηκτική pop δημιουργία με χορευτικό ρυθμό, γεμάτη στίχους που παραπέμπουν σε σκοτεινό ρομαντισμό και μυστήριο, ιδανικό για το σύμπαν της Γουέντσντεϊ Ανταμς.
“The Dead Dance” music video directed by Tim Burton out now! https://t.co/efrvtHCfQJ pic.twitter.com/m1kjJWD6Tx— Lady Gaga (@ladygaga) September 3, 2025
Παράλληλα με το τραγούδι, η Gaga κάνει και την πολυαναμενόμενη cameo εμφάνισή της στη σειρά, υποδυόμενη τη Ρόζαλιν Ρότγουντ. Κατά την πρεμιέρα της σεζόν, η Gaga δήλωσε: «Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας στη δεύτερη σεζόν του “Wednesday”, έστω κι αν ήμουν ένα μικρό κομμάτι της σειράς. Το να συνεργάζεσαι με τον Τιμ Μπάρτον και την Τζένα είναι πραγματικά μαγικό».
A vision in venom.— Netflix (@netflix) September 1, 2025
Here’s your first look at Lady Gaga as Rosaline Rotwood. pic.twitter.com/msWK8LzP06
Το soundtrack του «Wednesday Season Two, Part Two» περιλαμβάνει επίσης τραγούδια από τους The Rapture, Surfaris και Blackpink, ενώ όλα τα νέα επεισόδια προβάλλονται ήδη στο Netflix. Για τη Lady Gaga, το «The Dead Dance» σηματοδοτεί την πρώτη της μουσική κυκλοφορία μετά το άλμπουμ «Mayhem», που περιείχε συνεργασίες με τον Bruno Mars αλλά και δυνατά singles όπως το «Disease».
