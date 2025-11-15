Τα δημοφιλή κουκλάκια Labubu ...προσεχώς στους κινηματογράφους

Έχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα δημοφιλή τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος. Διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu. Νέοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu σε συσκευασίες που κρατούν καλά κρυμμένο το μυστικό του περιεχομένου, χωρίς να γνωρίζει ο καταναλωτής τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσει.

Εν τω μεταξύ, η Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.

Oυρά για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος λούτρινων κούκλων Labubu στο Βερολίνο, Γερμανία, 25 Ιουλίου 2025

Ο 10ος πλουσιότερος της Κίνας

Ξεκινώντας ως ένα απλό σκίτσο στο μπλοκ σχεδίασης του καλλιτέχνη Kasing Lung, γεννημένου στο Χονγκ Κονγκ και κατασκευασμένα αρχικά από τη How2 Work ως μέρος μιας σειράς φιγούρων τεράτων, οι Labubu «απογειώθηκαν» όταν η κινέζικη εταιρεία Pop Mart ανέλαβε την κατασκευή και την πώλησή τους το 2019.

Labubu είναι το όνομα της κύριας κούκλας-τέρας της σειράς, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αρχηγό Zimomo, τη σύντροφό της Mokoko και τον φίλο της Tycoco.

Η ιδιόρρυθμη κούκλα εξελίχθηκε γρήγορα από ένα χαριτωμένο παιχνίδι σε πολιτιστική τρέλα, καθιστώντας τον Wang Ning της Pop Mart τον 10ο πλουσιότερο άνθρωπο στην Κίνα και το νεότερο μέλος των πλουσιότερων ανθρώπων της χώρας, στους οποίους περιλαμβάνονται ο ιδρυτής του TikTok, Zhang Yiming, ο διευθύνων σύμβουλος της Xiaomi, Lei Jun, ο ιδρυτής της Nongfu Spring, Zhong Shansha και άλλοι.

Η καθαρή περιουσία του 38χρονου τετραπλασιάστηκε από 7,59 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 22,1 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων πραγματικού χρόνου του Forbes.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pop Mart ανακοίνωσε ότι η εταιρεία παιχνιδιών του που κατασκευάζει τα χαριτωμένα τερατάκια-κούκλες Labubu αναμένεται ότι το 2025 θα επιτύχει το στόχο της για έσοδα 20 δισεκατομμυρίων γιουάν (2,78 δισεκατομμύρια δολάρια) και ότι «και τα 30 δισεκατομμύρια (4,18 δισεκατομμύρια δολάρια) θα είναι εύκολο να επιτευχθούν φέτος».

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε «εκτόξευση» των καθαρών κερδών της κατά σχεδόν 400%, καθώς η ζήτηση για τις κούκλες αυξάνεται, ιδιαίτερα σε αγορές του εξωτερικού με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Το «μυστικό κουτί» και η Lisa

Ο πυρετός της Labubu έχει σαρώσει την Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με τους ανθρώπους να ξοδεύουν μια περιουσία για μία μόνο κούκλα ενώ πιστεύεται ότι η δημοτικότητά τους εκτινάχθηκε τα τελευταία χρόνια για δύο βασικούς λόγους, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Πρώτον, η ιδέα του Pop Mart για την πώλησή τους μέσω «μυστικών κουτιών», (που σημαίνει ότι οι αγοραστές δεν ξέρουν ποτέ τι αγοράζουν μέχρι να ανοίξουν τη συσκευασία), αύξησε τη ζήτηση. Αυτό δημιούργησε επίσης μια δευτερογενή αγορά, όπου οι συλλέκτες δε δίστασαν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να αποκτήσουν από το διαδίκτυο τις κούκλες που ήθελαν, σε pop-up πωλήσεις ή σε παραδοσιακά φυσικά καταστήματα. Τα έργα τέχνης περιορισμένης έκδοσης και οι δημοπρασίες έκαναν τα κουκλάκια να φτάνουν σε εξαψήφιες τιμές..!!

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η υιοθέτησή της Labubu από ορισμένες διασημότητες. Εμπνευσμένο από τα σκανδιναβικά παραμύθια, η δημοτικότητα του μικροσκοπικού ξωτικού πλάσματος εκτινάχθηκε όταν η Lisa από το γυναικείο συγκρότημα K-pop Blackpink το χρησιμοποίησε ως αξεσουάρ. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια φρενίτιδα διασημοτήτων που επιδείκνυαν την κούκλα, συμπεριλαμβανομένων των Kim Kardashian, Rihanna, Dua Lipa, Cher και άλλων.

Η Lisa από το γυναικείο συγκρότημα K-pop Blackpink

Τώρα τα παιχνίδια εμπνέουν τις ταινίες

Ενώ κάποτε τα χολιγουντιανά έργα ενέπνεαν τα παιχνίδια, την τελευταία δεκαετία ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί το αντίστροφο, με τα παιχνίδια να εμπνέουν τώρα ταινίες, σχολιάζει το Hollywood Reporter.

Η ταινία Lego, που κυκλοφόρησε το 2014, ήταν ένα από τα πρώτα brands χωρίς ιστορία ή ακόμα και χαρακτήρες που έγινε ταινία, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και συγκεντρώνοντας 468,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι του προϋπολογισμού της 60–65 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου των ΗΠΑ επέλεξε την ταινία ως μία από τις κορυφαίες ταινίες της χρονιάς. Έλαβε μια υποψηφιότητα για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στα 87α Όσκαρ, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων.

Η Ταινία Lego ήταν η πρώτη από το ομώνυμο franchise, το οποίο περιλαμβάνει τρεις ακόμη ταινίες: Lego Batman (2017), Lego Ninjago (2017) και Lego 2 (2019).

Πιο πρόσφατα, η Barbie πέτυχε ένα παρόμοιο κατόρθωμα, αποφέροντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ παράλληλα προτάθηκε για οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «What Was I Made For?» των Μπίλι Άιλις και Φιννέας Ο'Κόνελ.

Η ταινία είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2009 από την Universal Pictures, αλλά η δημιουργία της ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2014, όταν η Sony Pictures αγόρασε τα κινηματογραφικά δικαιώματα. Μετά από απανωτές αλλαγές σεναριογράφων και σκηνοθετών και την επιλογή της Έιμι Σούμερ και αργότερα της Αν Χάθαγουεϊ ως Μπάρμπι, τα δικαιώματα μεταφέρθηκαν στη Warner Bros. Pictures τον Οκτώβριο του 2018, ενώ το 2019 επιλέχθηκε η Μάργκοτ Ρόμπι στον ρόλο της Μπάρμπι. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί ανακοινώθηκαν το 2021 και στις αρχές του 2022. Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα, κυρίως στα στούντιο της Warner Bros. στην Αγγλία, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο του 2022.

Η ταινία Barbie έκανε πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου του 2023 και έλαβε επαίνους για τη σκηνοθεσία, τον σχεδιασμό παραγωγής, τα κοστούμια, τη μουσική και τις ερμηνείες. Έχοντας προϋπολογισμό γύρω στα 128–145 εκατομμύρια δολλάρια, έγινε η ταινία του 2023 με τις μεγαλύτερες εισπράξεις και η 14η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των 10 καλύτερων ταινιών του 2023 από το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, ενώ έλαβε διάφορες διακρίσεις.

Αυτή την εβδομάδα, η Sony και η Mattel Films ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν την παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους βασισμένη στο View Master. Ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης Φιλ Τζόνστον θα γράψει το σενάριο της ταινίας, το οποίο θα βασίζεται στο 86χρονο παιχνίδι προβολής τρισδιάστατων εικόνων, που βρίσκονται σε έναν στρογγυλό δίσκο, ο οποίος εισάγεται σε μια φορητή στερεοσκοπική συσκευή προβολής.

