Κωνσταντίνος Αργυρός: Η επίσκεψη στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και η συζήτηση που είχαν

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός για να προωθήσει τη συναυλία του τον Ιούλιο και να επιθεωρήσει τον χώρο όπου θα τραγουδήσει. Ο τραγουδιστής έδωσε και μια μεγάλη press conference για τη συναυλία όπου έγινε δεκτός με τραγούδι του.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε δεκτός από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και μοιράστηκε εικόνες αλλά και το θέμα της συζήτησής τους ενώ τον ευχαρίστησε για αυτήν.

«Σήμερα είχα την εξαιρετική τιμή να συναντήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια εμπειρία που θα μείνει ανεξίτηλη στην καρδιά μου. 🙏🏼

Η ατμόσφαιρα στο Πατριαρχείο ήταν γεμάτη από πνευματικότητα και ιστορία, που διαχέεται σε κάθε γωνιά του χώρου. Ο Πατριάρχης, με τη σοφία και την πραότητα του, μοιράστηκε μαζί μου τις σκέψεις του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο.

Μιλήσαμε για την ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης, όχι μόνο μεταξύ των πιστών, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Πατριάρχης, με το έργο του, προάγει την ειρηνική συνύπαρξη και την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, επισημαίνοντας τη σημασία της αγάπης και της αποδοχής.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η φύση είναι ένα δώρο που πρέπει να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Το έργο του στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι αξιοσημείωτο, προσπαθώντας πάντα να συμβάλλει στην ευημερία όλων.

Αυτή η συνάντηση δεν ήταν απλώς μια προσωπική εμπειρία, αλλά και μια πηγή έμπνευσης για όλους μας να αναδεικνύουμε τις αξίες της πίστης και της αγάπης στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποδοχή και τις σοφές του κουβέντες».

