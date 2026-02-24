«Κηδεία»… «Τoτε και Τώρα»: Τι θα δείτε την Τετάρτη

Ένα… διαφορετικό επεισόδιο του «Τότε και Τώρα» έρχεται στην οθόνη του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 21.00.

Η Μαρία Κίτσου ως εργολάβος κηδειών, συναντά το αγαπημένο μας ζευγάρι Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη και οργανώνουν το «τελευταίο αντίο» στον θείο του Τάκη στο ΤΟΤΕ και στον θείο του Σπύρου στο ΤΩΡΑ.

Μια πανέξυπνη κωμωδία που συγκρίνει το «τελευταίο αντίο» δύο διαφορετικών εποχών.

Από τα βαριά φέρετρα και τα μοιρολόγια του χθες, στα TikTok lives και τις ψηφιακές αποτεφρώσεις του σήμερα.

Δύο ζευγάρια κληρονόμων, μια εργολάβος-influencer και μια διαθήκη γεμάτη εκπλήξεις σε μια αναμέτρηση με το παρελθόν και το παρόν.

Δείτε το trailer:

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#ToteKaiTora

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.