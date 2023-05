Κάννες 2023: «Αποκαλύφθηκε» η επιτροπή του φεστιβάλ – Την απαρτίζουν διάσημα ονόματα

Διάσημα ονόματα θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του 76ου Φεστιβάλ των Καννών με πρόεδρο τον δύο φορές βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη, Ρούμπεν Εστλουντ.

Οι Αμερικανοί ηθοποιοί Πολ Ντέινο και Μπρι Λάρσον, η Μαροκινή ηθοποιός Μαριάμ Τουζανί και ο Γάλλος ηθοποιός Ντενίς Μενοσέτ θα είναι μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι διοργανωτές.

⭐ The Jury of the 76th Festival de Cannes unveiled! Discover the members who will surround the Swedish director Ruben Östlund, President of this Jury. Together, they will award the #Cannes2023 prizes at the Awards ceremony on May 27.



► https://t.co/GvEn770ZbB pic.twitter.com/QrdFnqcKrM