«Jolene»: Πέρασαν 52 χρόνια από το εμβληματικό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον

Έχουν περάσει 52 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού «Jolene» και η Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) δεν παρέλειψε να μοιραστεί μία νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram. Έφερε στο φως ένα κλιπ από μία παλαιότερη εμφάνισή της όπου ερμηνεύει το διαχρονικό τραγούδι, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της στην ενότητα των σχολίων.

Το «Jolene», που κυκλοφόρησε το 1973, είναι εν μέρει εμπνευσμένο από μια αληθινή μούσα, μια όμορφη κοκκινομάλλα που εργαζόταν ως ταμίας σε μια τράπεζα και φλέρταρε τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, λίγο μετά τον γάμο τους. Τη μικρή ζήλια και ανασφάλεια που ένιωσε η Πάρτον όταν το διαπίστωσε, τη μετέφερε αριστοτεχνικά στους στίχους του τραγουδιού. Το κομμάτι είναι μια παράκληση προς την άλλη γυναίκα να μην της κλέψει τον άντρα, καθώς -όπως λέει- «δεν θα μπορούσε ποτέ να αγαπήσει ξανά», αν τον έχανε.

«Το τραγούδι βασίζεται χαλαρά σε μια μικρή δόση αλήθειας», είχε πει στο Φεστιβάλ του Glastonbury το 2014, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent. «Το έγραψα πριν από χρόνια, όταν ο άντρας μου… περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με την Jolene απ' όσο πίστευα ότι έπρεπε», συμπλήρωσε.

Σε συνέντευξή της στο NPR το 2008, η Πάρτον εξήγησε ότι η ταμίας «είχε ερωτευτεί τρελά τον σύζυγό μου και εκείνος απλώς λάτρευε να πηγαίνει στην τράπεζα, επειδή του έδινε πολλή προσοχή».

Και πρόσθεσε: «Ήταν σαν ένα αστείο μεταξύ μας - του έλεγα: 'Μα περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσα χρήματα'. Έτσι, στην πραγματικότητα το τραγούδι είναι εντελώς αθώο, αλλά ακούγεται τρομερά δραματικό».

Ωστόσο, το όνομα της γυναίκας δεν ήταν το πραγματικό όπως είχε πει στην συνέντευξη η Πάρτον. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι εμπνευσμένος από μια τυχαία συνάντηση με μια νεαρή θαυμάστριά της.

Το «Jolene», το οποίο κατατάχθηκε στο Νο. 63 στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 Καλύτερα Τραγούδια Όλων των Εποχών για το 2024, έχει καταστεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της Πάρτον και της κάντρι μουσικής. Όπως αναφέρει το People, έχει διασκευαστεί σε διάφορες γλώσσες από περισσότερους από 30 τραγουδιστές μεταξύ των οποίων οι Beyoncé, Κιθ Έρμπαν, White Stripes και Μάιλι Σάιρους.

