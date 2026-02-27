Ημισκούμπρια: 30 χρόνια επιτυχίες, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού

To Release Athens 2026 υποδέχεται τα Ημισκούμπρια, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τρεις δεκαετίες από την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, το θρυλικό τρίο επιστρέφει στη σκηνή για ένα πολυαναμενόμενο reunion, για ένα και μοναδικό live στην Αθήνα όπου τα 30 Χρόνια Επιτυχίες γίνονται πραγματικότητα σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε, Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.

Με κυκλοφορίες όπως Τη Λόλα Απ’ Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;, Γυναικολογίες και Η Απλή Μέθοδος Των Τριών, αλλά και με μεταγενέστερα singles, η παρουσία τους παρέμεινε σταθερή, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου συνέχισε να επιστρέφει στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής. Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική που χαρακτήρισε μια ολόκληρη φάση της ελληνικής μουσικής.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, το πιο εμβληματικό σχήμα του εγχώριου Hip hop συναντά ξανά το κοινό που μεγάλωσε μαζί του αλλά και μια νέα γενιά που ανακάλυψε τον ήχο και το χιούμορ τους εκ των υστέρων. Πρόκειται για μια εμφάνιση που το κοινό περίμενε χρόνια, μια συναυλία επετειακού χαρακτήρα τώρα που γιορτάζουν 30 Χρόνια Επιτυχίες στην κυριολεξία, μια γιορτή που δεν θα επαναληφθεί και μια σπάνια ευκαιρία να βιώσει κανείς ζωντανά την ενέργεια και την ιστορία των Ημισκουμπρίων.

Θα γίνει ο χαμός!

