«I’m a Celebrity… Get me out of here!» στον ΣΚΑΪ- Από την ζούγκλα στα αστέρια- Δείτε το τρέιλερ

Τάσος Ξιαρχό και Πάνος Καλίδης έρχονται σε απίστευτη κόντρα, με τον χορογράφο να καταλήγει στο ποτάμι!

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα κάνουν πάρτι λίγο πριν αναθέσουν στους Celebrities τις νέες τους αποστολές στο «I’m a Celebrity… Get me out of here!» στον ΣΚΑΪ.

Οι δυσκολίες των δοκιμασιών φέρνουν εντάσεις και ο πρώτος μεγάλος καυγάς στο «I’m a Celebrity… Get me out of here!» είναι γεγονός!

Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες σε μια δοκιμασία που θα τους ανεβάσει στα… αστέρια! Μόνοι τους βοηθοί στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν και να μην βρεθούν στο κενό, είναι δύο τεράστια μπαλόνια. Ποια ομάδα θα κερδίσει και θα βρεθεί στο «Παντοπωλείο της Ζούγκλας»;

Τι προϊόντα θα αγοράσουν ώστε να κάνουν καλύτερη τη διαβίωσή τους;

Η δεύτερη αποχώρηση του παιχνιδιού είναι γεγονός.

Πώς θα κινηθούν οι παίκτες στην ψηφοφορία;

Ποιοι τρεις δεν θα προστατευτούν και θα αγωνιστούν για την παραμονή τους σε μια τρομακτική δοκιμασία;

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει; Ποιος ή ποια θα αναδειχθεί αρχηγός;

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR

