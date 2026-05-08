Με μια σπάνια εξομολογητική διάθεση και βαθιά επιστημονική διαύγεια, ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Σταμάτης Κριμιζής ξεδιπλώνει τη «Ζωή του Όλη» στη Χριστίνα Βίδου, την Τρίτη 12 Μαΐου στις 23.50, στον ΣΚΑΪ. Από τα παιδικά του χρόνια στον Βροντάδο της Χίου, με τις αυτοσχέδιες ρουκέτες της εφηβείας, έως τη συμμετοχή του σε κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA, η αφήγησή του αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, επιμονής και οράματος.

Μιλά για την απόφαση να φύγει μόνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες στα 18 του, κυνηγώντας το όνειρο της επιστήμης, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως φοιτητής, δουλεύοντας παράλληλα για να επιβιώσει. Στέκεται στην καθοριστική συνάντησή του με τον κορυφαίο καθηγητή James Van Allen, που αναγνώρισε το ταλέντο του και του άνοιξε τον δρόμο για μια λαμπρή καριέρα.

Αναφέρεται εκτενώς στις ιστορικές αποστολές “Voyager”, στις πρωτοποριακές ανακαλύψεις για το Ηλιακό Σύστημα και στη συμβολή τους στην κατανόηση του σύμπαντος. Παράλληλα, αποδομεί δημοφιλείς αντιλήψεις για τον εποικισμό άλλων πλανητών, θέτοντας τα όρια της ανθρώπινης παρουσίας εκτός Γης. Με λόγο άμεσο, ο Σταμάτης Κριμιζής υπενθυμίζει πως «εδώ είμαστε για να μείνουμε», ξεκαθαρίζοντας πως η Γη αποτελεί το μοναδικό μας σπίτι.

Άλλωστε, όπως λέει, το πραγματικό στοίχημα αφορά την παρακαταθήκη μας και παραδέχεται πως η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν -και παραμένει- να καταφέρει να συμβάλει, έστω και λίγο, στη «βιβλιοθήκη της γνώσης της ανθρωπότητας».

