Η συναυλία της χρονιάς: Οι Gorillaz έκαναν το αθηναϊκό κοινό να παραλληρεί 

Του Διονύση Γκουτζουρή

Οι Gorillaz δεν είναι ένα νορμάλ μουσικό συγκρότημα. Είναι ένας μουσικός κομήτης, δημιουργημένος από την ιδιοφυΐα που λέγεται Damon Albarn, ο οποίος περιδιαβαίνει ενίοτε από χώρα σε χώρα, όταν έχει να παρουσιάσει τις καινούριες του εμπνεύσεις. Για πρώτη φορά, στις 21:45 της 25ης Ιούνη, πέρασε και από το μέρη μας και μας πλημμύρισε συναισθήματα.

Ο Nτέιμον μας συστήθηκε πριν από 35 χρόνια με τους Blur, το αντίπαλον δέος των Οasis, back on the 90’s, τότε που ήταν όλα πιο απλά. Πολύ-πολύ γρήγορα, καταλάβαμε ότι η μάχη ήταν λίγο άνιση, διότι οι Oasis ήταν ένα στέρεο brit-pop συγκρότημα, με rock πινελιές και εσωτερικό ανταγωνισμό, ενώ οι Blur είχαν μία πιο alternative κουλτούρα και έναν πιο εξωστρεφή frontman, μάλλον αντιδραστικό όταν οι εταιρίες παραγωγής προσπαθούσαν να τον καθοδηγήσουν, εκείνον και την μπάντα του, σε πιο grunge ήχους.

“Έτσι είστε;”, είπε ο Damon; Ας φτιάξω μία καρτουνίστικη μπάντα μαζί με τον κομιξά Jamie Hewlett με ήρωες γορίλες που δε θα μπορείτε να τους λέτε τι να γράψουν και τι να τραγουδήσουν. Ας ξεκινήσω με αντιπολεμικούς στίχους, για να καταγράψω πολιτικό στίγμα. Ας συνεργάζομαι σε κάθε δουλειά με πρωτοκλασάτα ονόματα του πενταγράμμου, όλων των ειδών της μουσικής, για να γίνω όσο πιο experimental γίνεται. Ας αποκτήσω εκατομμύρια θιασώτες σε όλο τον πλανήτη κι ας μεταδίδονται τα video clip στο διαδίκτυο ένα δισεκατομμύρια φορές το καθένα.

Στην Πλατεία Νερού το βράδυ της Πέμπτης, οι Gorillaz είδαν μπροστά τους μία χαρούμενη νεολαία που ήταν μάλλον αγέννητη όταν ο Albarn σκαρφιζόταν την εικονική του γκρούπα.

Σε αντίθεση με άλλα συγκροτήματα που έρχοντα από δύο-τρεις δεκαετίες πίσω και κρατάνε - συνήθως - τον κόσμο τους και βλέπεις στις συναυλίες 45άρηδες να θυμούνται τα νιάτα τους, οι Gorillaz αποκτούν διαρκώς νέο κοινό, ακριβώς επειδή ο Damon ήταν οραματιστής. Το να αποθεώνονται ο ένας γορίλας μετά τον άλλο κατά την παρουσίαση τους στο video-wall, λες και οι Murdoc, Russel, Noodle και η θεούκλα ο 2-D, είναι πραγματικά όντα, μας ξεπερνά. Κι όμως, ο αντιδραστικός Λονδρέζος μουσικός πέτυχε το σκοπό του. Να φτιάξει μία μπάντα που δε θα στηρίζεται στο λουκ του καλλιτέχνη, αλλά μόνο στη μουσική.

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Ο Ντέιμον Άλμπαρν δεν έχει ενέργεια ροκά πάνω στη σκηνή. Είναι πιστός σε ότι έχει να κάνει με το παρουσιαστικό του και το ίματζ της κάθε περιοδείας - χειμωνιάτικα ρούχα μέσα στο κατακαλόκαιρο - αλλά δεν τρέχει πάνω κάτω. Αφήνει τους μουσικούς του να μεταδώσουν το μήνυμα, αλλά και τα γοριλάκια του, που την ώρα της συναυλίας ζούνε τις δικές τους περιπέτειες στη γιγαντοοθόνη. Το κοινό παραληρούσε σε κάθε έναρξη τραγουδιού.

Οι Gorillaz έχουν χαρακτηριστικές εναρκτήριες νότες, οι μεγάλες τους επιτυχίες είναι αναγνωρίσιμες από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το πως το κοινό δέχθηκε και τα καινούρια τραγούδια της μπάντας, από το δίσκο Mountain, τον πιο ξεχωριστό και ανατολίτικο ήχο που έχουν ποτέ παράξει.

Το κορυφαίο εναλλακτικό και πειραματικό συγκρότημα που πατάει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη αποφάσισε σε αυτή την περιοδεία να συμπεριλάβει και τα Βαλκάνια, ίσως επειδή ήθελε να πλησιάσει την Ανατολή (θα φτάσει μέχρι Καζακστάν και Ινδία στις αρχές του ‘27). Σίγουρα ο Albarn θα αναρωτιόταν μέσα του κατά τη διάρκεια του σόου, γιατί δεν είχε έρθει νωρίτερα στα μέρη μας.

Η αγάπη που του χάρισε το κοινό ήταν τρομερή. Δεν ήταν τυχαίο το sold out και ο κόσμος που βρέθηκε στην Πλατεία Νερού πήγε επί τούτου και όχι για τη φάση. Μία υπέροχη βραδιά, επειδή αυτός, ο Damon Albarn είναι ένας πρωτοπόρος Καλλιτέχνης, μία μουσική ιδιοφυΐα, χωρίς φωνάρα, χωρίς μουσικές δεξιότητες βιρτουόζου, αλλά με ένα τρομερό ένστικτο για το ποια νότα πρέπει να ακολουθήσει την άλλη και πιο μουσικό όργανο πρέπει να επιβληθεί την κατάλληλη στιγμή.

Σαφώς και στο επανιδείν.

Το ελληνικό κοινό ανταποκρίθηκε περισσότερο και από ότι ο ίδιος ο Damon λογικά θα περίμενε και μάλλον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την Αθήνα σε κάθε περιοδεία του από εδώ και στο εξής.

Πηγή: skai.gr

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