Η κόρη της Kim Kardashian «έκλεψε» το cowboy theme party της θείας Κhloe για τα γενέθλιά της

Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από το επικό πάρτι γενεθλίων της Khloe Kardashian με θέμα την…άγρια δύση τα saloon και τα cowgirls. Και όπως δείχνουν τα πράγματα η επιλογή της άρεσε ιδιαίτερα στην ανιψιά της τη Chicago που στα 7α γενέθλιά της σε ένα μεγαλειώδες πάρτι στις αρχές του Φεβρουαρίου, επέλεξε το ίδιο theme με εκείνη! το θυμάστε; Ήταν αυτό!

Και φυσικά σύσσωμη η οικογένεια δεν της χάλασε το χατίρι. Φυσικά προσαρμόζοντας το θέμα σε πολύ πιο παιδική version από αυτή που είδαμε το πρόσφατο bday party της θείας Khloe.

Η διακόσμηση του πάρτι περιλάμβανε τραπέζια με ροζ καρό τραπεζομάντηλα, βάζα σε σχήμα καουμπόικης μπότας γεμάτα λουλούδια και μπάλες από άχυρο για καθίσματα. Η τούρτα γενεθλίων ήταν διακοσμημένη με ροζ και λευκή καουμπόικη μπότα, δυτικό ζωνάρι και το όνομα "Chi" γραμμένο με ροζ σχοινί.

Η Chicago φορούσε ένα λευκό σύνολο με κρόσσια και καουμπόικο καπέλο, ενώ η Kim επέλεξε μαύρο δερμάτινο ντύσιμο με καουμπόικο καπέλο και chaps. Η Khloé Kardashian μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που η Chicago έσβηνε τα κεράκια της τούρτας και της ανιψιάς Dream που χτυπούσε μια μεγάλη ροζ καουμπόικη μπότα-πινιάτα.

Πριν από το πάρτι, η Kim δημοσίευσε μια σειρά από selfies με τη Chicago στο Instagram, αποκαλώντας την "δίδυμη ψυχή" της και εκφράζοντας την αγάπη της. Παρά τις οικογενειακές προκλήσεις, η Kim φροντίζει να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές για τα παιδιά της.

