Η Kid Moxie διασκευάζει το «Ανήκω σε εμένα» με τον Γιώργο Μαζωνάκη – Θα συνεργαστεί και με τους Depeche Mode Ψυχαγωγία 21:55, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Depeche Mode ακούγοντας τη διασκευή της στο «Creep» των Radiohead, της ζήτησαν να διασκευάσει το κομμάτι τους «Wagging Tongue»