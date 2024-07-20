Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Υπερφαινόμενο» η Demy επιστρέφοντας έδωσε μια συνέντευξη στο Antivirus και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική.

-Πώς θα σχολίαζες την καριέρα σου μέχρι τώρα;

«Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να σχολιάσεις και να κρίνεις ο ίδιος “από μέσα” την καλλιτεχνική σου πορεία. Σε μια προσπάθεια να το κάνω αυτή τη στιγμή, θα πω ότι παρατηρώ πως από την αρχή δεν φοβόμουν να είμαι διαφορετική με τον τρόπο μου και να ανοίξω τον δικό μου δρόμο, ακόμα και αν αυτός δεν είναι πάντα ο πιο εύκολος, είτε αυτό έχει να κάνει με τις live εμφανίσεις (musical vs μπουζούκια) είτε με τον ήχο μου είτε με το ντύσιμό μου.

Τα περισσότερα χρόνια χαρακτηρίζονται από αυτό, εκτός από ένα διάστημα που κάπως σταμάτησα να ακούω το ένστικτό μου και άφησα εξωτερικές φωνές να με μπερδέψουν. Νομίζω και το μπέρδεμα είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι χρήσιμο και οδηγεί κάπου. Αυτό το κάπου είναι εκεί που είμαι τώρα. Έχω περισσότερο θάρρος από ποτέ να κάνω αυτά που αγαπάω με τον τρόπο που τα θέλω».

-Ποια κομμάτια αυτής της καριέρας σε έκαναν αυτό που είσαι -καλλιτεχνικά- σήμερα και ποια νέα στοιχεία «εγκαινιάζονται» με αυτό το νέο τραγούδι;

«Όπως είπα και πριν, νομίζω περισσότερο από όλα είναι μια «επιστροφή» στο κέντρο μου και στον αληθινό εαυτό μου, παρά κάτι ολοκαίνουριο. Μιλώντας περισσότερο σε ψυχαναλυτικό επίπεδο, βέβαια, γιατί πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στη μουσική.

Πιστεύω πως ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα με έχει κάνει αυτό που είμαι σήμερα και χρειάζονται όλα, οι δυσκολίες, οι αποτυχίες και η εσωστρέφεια για κάποια διαστήματα, για να αναγεννηθεί κάτι καινούριο».

-Ως μια καλλιτέχνιδα που έχει εκπροσωπήσει και τη χώρα μας στην Eurovision, ποια είναι η γνώμη σου σχετικά με τις έντονες πολιτικές διαστάσεις (ή μη) που είχε φέτος η διοργάνωση;

«Θεωρώ ότι οι διοργανωτές της Eurovision έδωσαν πρώτοι από όλους πολιτικό χαρακτήρα μέσω κάποιων επιλογών και αποφάσεων που πήραν φέτος. Προσωπικά, θα ήθελα να βλέπω να υπάρχει παραπάνω ελευθερία πολιτικό-κοινωνικής έκφρασης από τους ίδιους τους καλλιτέχνες στη Eurovision».

