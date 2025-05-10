Η ψηφοφορία στο σπίτι του «Big Brother» οδήγησε σε τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση. Το κοινό θα αποφασίσει ποιοι από τους: Ζωή Ασουμανάκη, Αργυρώ Κατσιγαράκη και Χρήστο Ντεντόπουλο, θέλει να παραμείνουν στο σπίτι.

Η Μαρικέλλυ και ο Μπάμπης Καρατζάς προσπάθησαν να κάνουν τα ξεκαθαρίσματά τους με την πρώτη να παίρνει απόσταση και να δείχνει πως θέλει χρόνο... Εκείνος πληγωμένος από τη στάση της, συζητάει τα όσα νιώθει με την Ζωή, τη Φένια Νικολαΐδη και την Nancy Tawby.

Στον κήπο του «Big Brother» δημιουργείται χώρος για ένα μποστάνι! Την ευθύνη για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν φέρει ο Dada ως αρχηγός, ο οποίος ζητάει τη συνδρομή του έμπειρου Χρήστου Ντ.. Θα καταφέρουν οι συγκάτοικοι να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν;

Μετά από δύο εβδομάδες μέσα στο σπίτι, οι περισσότεροι έχουν ήδη διαμορφώσει μία πρώτη άποψη για τους συγκατοίκους τους. Ένα νέο παιχνίδι έρχεται για να… αποκαλύψει πολλά. Τα γέλια σύντομα δίνουν τη θέση τους στα πλάγια βλέμματα και στην ένταση…

