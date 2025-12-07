Η Άννα Βίσση με δημιουργίες Βρεττού Βρεττάκου έκλεψε τις εντυπώσεις στη νυχτερινή Αθήνα

Η Άννα Βίσση επέστρεψε στη νυχτερινή Αθήνα, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της 10ης συνεχόμενης και άκρως πολυαναμενόμενης σεζόν της στον αγαπημένο της χώρο, το «Hotel Ερμού».

Με δύο εκρηκτικές βραδιές, την Παρασκευή και το Σάββατο (5-6 Δεκεμβρίου αντίστοιχα) η κορυφαία σταρ παρουσίασε ένα πρόγραμμα που κάλυψε όλο το φάσμα της καριέρας της, ερμηνεύοντας με μοναδική ενέργεια τόσο τις διαχρονικές επιτυχίες της όσο και τις πιο πρόσφατες.

Ανέβηκε στη σκηνή του κέντρου, επιλέγοντας μια ριγέ ολόσωμη φόρμα εμπνευσμένη από τον θρυλικό Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie). Το custom-made σύνολο δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου ήταν διακοσμημένο με 340.000 κρύσταλλα σε αποχρώσεις black diamond, silver metallic και hematite. Επιπλέον διέθετε κρυστάλλινα ασημένια κρόσσια που χάριζαν μια έντονη rock-glam αίσθηση, δημιουργώντας θεαματικά effects με την κίνηση της τραγουδίστριας.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διεθνούς φήμης Έλληνας σχεδιαστής αποκάλυψε λεπτομέρειες και της δεύτερης εμφάνισης της σταρ.

Το δεύτερο λουκ περιλάμβανε ένα μεταλλικό ασύμμετρο φόρεμα διακοσμημένο με 90.000 κρύσταλλα και ένα τολμηρό δερμάτινο παντελόνι, το οποίο γίνεται σε σορτς από τη μία πλευρά. Το styling υπογράφει η Σοφία Καρβέλα.

Μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς του Σαββάτου ήταν η ερμηνεία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Εξαίρεση» το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Gold. Για αυτή την εμφάνιση, η Άννα Βίσση επέλεξε μια νέα, δημιουργία του Βρεττού Βρεττάκου, έναν δαντελένιο κορσέ, πλούσια διακοσμημένο με κρύσταλλα όπως και το παντελόνι το οποίο είχε μοτίβο σε σχήμα αράχνης κομμένο με τεχνική laser cut.

Ο σχεδιαστής υποσχέθηκε ότι η λαμπερή καλλιτέχνις θα φορέσει ακόμη περισσότερες δημιουργίες υψηλής ραπτικής με την υπογραφή του κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της στο «Hotel Ερμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

