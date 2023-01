Η Adele στη σκηνή με «πολύ έντονη ισχιαλγία» - Υποφέρει από 15 χρονών (φωτογραφίες)

Ανησυχία προκάλεσε η Αντέλ (Adele) στους θαυμαστές της κατά την διάρκεια ζωντανής εμφάνισης στο Λας Βέγκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να περπατήσει.

«Πρέπει να περπατώ αυτές τις μέρες σιγά σιγά καθώς έχω πολύ έντονη ισχιαλγία», εξήγησε στους θεατές καθώς μετακινούνταν από τη μια πλευρά της σκηνής στην άλλη σύμφωνα με το Cosmopolitan.

