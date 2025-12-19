Happy Traveller στο Γκντανσκ της Πολωνίας στις 20/12 στον ΣΚΑΪ

Στο νέο επεισόδιο του Happy Traveller, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 16.15, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ταξιδεύουν στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Στην πόλη, που είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας, αποτελεί το κυριότερο λιμάνι της και είναι γνωστή ως το μέρος από όπου ξεκίνησε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Κάθε Δεκέμβριο όμως, το Γκντανσκ μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο όμορφους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης.

Η περιπέτεια ξεκινά με επίσκεψη στη μεγαλύτερη εκκλησία από τούβλα στην Ευρώπη, τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρίας. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ανεβαίνουν τα περίπου 409 σκαλοπάτια του πύργου για να φτάσουν στο παρατηρητήριο και να καταγράψουν την πανοραμική θέα της πόλης από ψηλά. Ακολουθεί βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την περίφημη Długa Street και στην κεντρική πλατεία της αγοράς στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται το εμβληματικό σιντριβάνι του Ποσειδώνα. Περπατώντας στον μακρύ πεζόδρομο της παλιάς πόλης θα θαυμάσουν τις δύο πιο χαρακτηριστικές πύλες της πόλης, την πράσινη και τη χρυσή πύλη. Για πρωινό, η ομάδα σταματά σε έναν από τους πιο γνωστούς ιστορικούς φούρνους του Γκντανσκ, δοκιμάζοντας παραδοσιακές πολωνικές λιχουδιές, ενώ απολαμβάνουν και πιερόγκι, τα διάσημα πολωνικά ζυμαροπιτάκια σε ένα από τα δημοφιλέστερα εστιατόρια της πόλης.

Πρωί πρωί, ο Ευτύχης ξεκινά για τις εκβολές του ποταμού Βιστούλα στη Βαλτική Θάλασσα και φτάνει στη χερσόνησο Westerplatte, το σημείο όπου την 1η Σεπτεμβρίου 1939 έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ξεκίνησε η γερμανική εισβολή στην Πολωνία. Σε ένα τοπίο, φορτισμένο με ιστορία, δεσπόζει το εντυπωσιακό Μνημείο της Westerplatte, ύψους 25 μέτρων, αφιερωμένο στους Πολωνούς υπερασπιστές της περιοχής. Αργότερα, ο Ευτύχης επισκέπτεται και το σύγχρονο, αρχιτεκτονικά εντυπωσιακό Μουσείο Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Γκντανσκ, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του είδους του στην Ευρώπη, που παρουσιάζει με σύγχρονα μέσα την παγκόσμια διάσταση και τις ανθρώπινες ιστορίες του πολέμου.

Η βόλτα συνεχίζεται στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, μία από τις ομορφότερες της Ευρώπης. Ξύλινα σπιτάκια, φωτάκια, στολισμοί και δεκάδες μαγαζάκια δημιουργούν ένα χειμερινό σκηνικό που θυμίζει παραμύθι. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις όπως λουκάνικα, λάχανο, γλυκά και παραδοσιακά ζεστά ροφήματα.

Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι με αξιοθέατα, γεύσεις και ατμόσφαιρα που μεταφέρει τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στην καρδιά των εορτών.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες, κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.