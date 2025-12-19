«Στην Αγκαλιά του Φάνη»: Good Job Nicky, Δημήτρης Σκουλός και Ανδρομάχη κάνουν άνω κάτω τον Φάνη

Ο Good Job Nicky, ο Δημήτρης Σκουλός και η Ανδρομάχη αναστατώνουν απόψε, στις 23.50, στον ΣΚΑΪ τον Φάνη Λαμπρόπουλο «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Με φωνή που μαγεύει και δυναμισμό που τον κάνει να ξεχωρίζει ο Good Job Nicky έρχεται στον Φάνη με διάθεση για… αποκαλύψεις αλλά και ατελείωτο τρολάρισμα! Πώς προέκυψε το όνομά του; Η Eurovision είναι ένα κεφάλαιο που τον ενδιαφέρει και η φετινή συμμετοχή του στον διαγωνισμό για τον ίδιο μπορεί να κατακτήσει την κορυφή. Ποια είναι τα σχέδιά του για την επόμενη δεκαετία και τι ετοιμάζει στο εξωτερικό; Ο Good Job Nicky διαθέτει ένα ακόμα ταλέντο, είναι διακεκριμένος gamer! Πώς θα νιώσει όταν η MERCY κάνει την είσοδό της στο πλατό;

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι κορυφαίος φωτογράφος και έρχεται στο πλατό για να λύσει όλες τις απορίες του Φάνη για τη φωτογραφία! Ποιο είναι το καλό προφίλ του παρουσιαστή; Τελικά κάνει retouch στις φωτογραφίες του; Η σχέση του με την τηλεόραση, οι φιλίες του από το χώρο αλλά και ο μεγάλος έρωτας με τη γυναίκα του είναι μερικά θέματα που συζητούν με τον παρουσιαστή. Τελικά πόσο καλός είναι στο τένις με… τηγάνι;

Η Ανδρομάχη έκανε την Ελλάδα και τον Φάνη να χορεύουν το καλοκαίρι «Καλέ… ποιος είναι αυτός;». Πόσο καλή είναι στις φάρσες η τραγουδίστρια; Πότε εμπνέεται για να γράψει στίχους; Σε ποια συνεργασία της δεν ένιωσε να έρχεται τόσο… κοντά και τι της έχει μείνει από τη συμμετοχή της στη Eurovision; Η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Γιώργο Λιβάνη και η σχέση της μαζί του είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι στη ζωή της. Ποια είναι τα σχέδιά της για το 2026;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

