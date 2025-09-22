Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Στον κόσμο του TikTok δεν πρωταγωνιστούν μόνο οι Influencers, οι Millenials και oι GEN-Z αλλά και οι Granfluencers! Ο όρος Granfluencer προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων grandma (γιαγιά) και influencer. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις γιαγιάδες που έχουν καταφέρει να γίνουν influencers στα social media.

Τα τελευταία χρόνια αναμφισβήτητα οι γιαγιάδες έχουν κλέψει όλη την λάμψη από το TikTok. Με αυθεντικότητα και απίστευτη ενέργεια, αποδεικνύουν ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και ότι η δημιουργικότητα και το χιούμορ δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Από χορευτικά βίντεο μέχρι καθημερινές συμβουλές ζωής, οι «γιαγιάδες του TikTok» συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και αφοσιωμένους followers ενώ γεμίζουν τις οθόνες μας με χαρά.

Οι πιο αγαπημένες viral γιαγιάδες που κατακτούν το ελληνικό TikTok με εκατομμύρια views

Η Dina (itsyogrannie) έχει κλέψει τις καρδιές του TikTok, παρότι η ίδια είναι 90 ετών και δεν έχει ιδέα τι είναι η πλατφόρμα! Όπως εξηγεί η εγγονή της που διαχειρίζεται τον λογαριασμό, ανεβάζει χιουμοριστικά βιντεάκια με την απόλυτη συγκατάθεση της γιαγιάς. Οι φάρσες, όπως εκείνη με το «μωρό», αλλά και τα σχόλια του κόσμου που την αποκαλεί «γιαγιά του», έχουν κάνει το προφίλ να ξεχωρίσει όπως αποκάλυψε στο skai.gr.

«Η ζωή θέλει γέλιο και όλοι μας το διασκεδάζουμε νομίζω», λέει η εγγονή της στο skai.gr, η οποία δεν κρύβει την τεράστια αδυναμία που έχει στη γιαγιά της. Όπως εξηγεί, όλα γίνονται αυθόρμητα, χωρίς σενάριο, αφού η γιαγιά Θάλεια πάντα είχε την ατάκα έτοιμη και τώρα απλώς «δένει» με τα δρώμενα της εποχής. Το μυστικό; Η αυθεντικότητα: «Δεν βασιζόμαστε τόσο σε ιδέες, όλα βγαίνουν αβίαστα. Η γιαγιά γελάει πολύ με τον εαυτό της στα βιντεάκια, αν και της φαίνεται περίεργη η προβολή μέσα από το κινητό».

Ο λογαριασμός Our Yiayia Sofia στο TikTok/Instagram παρουσιάζει την 95χρονη γιαγιά Σοφία Θεοδωρίδη, από την Πτολεμαΐδα, η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού χάρη στην αυθεντικότητά και τη ζωντάνια της. Με βίντεο που αποτυπώνουν στιγμές καθημερινής ζωής η γιαγιά Σοφία αποδεικνύει πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να γίνεις viral και να φέρνεις χαμόγελα.

Η Anastasia Tsiou μοιράζεται στο TikTok τις ξεκαρδιστικές και τρυφερές στιγμές με τη γιαγιά Θάλεια, κερδίζοντας πάνω από 76.000 ακόλουθους. Η γιαγιά Θάλεια έχει αδυναμία στα γλυκά και στον καφέ και τα απολαμβάνει αρκετά συχνά!

Η Giagia Marigoula από το χωριό Χρώμιο Κοζάνης έχει κατακτήσει το ελληνικό TikTok με τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και τη γλυκύτητά της. Το προφίλ της διαχειρίζεται ο εγγονός της, Ιωάννης Σιαμπανόπουλος. Η Giagia Marigoula έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο πολύ ώστε να γίνει πρωταγωνίστρια σε διαφημιστική καμπάνια μεγάλης εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.