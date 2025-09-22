Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στον Έβρο, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει από το studio.

Μία διαφορετική περίοδος στη ζωή της στον Έβρο έχει ξεκινήσει για την «κυρά του Δέλτα», Άρτεμη Παπακωστίδου. Η καλύβα, όπου μένει εδώ και 45 χρόνια, απέκτησε ηλεκτρικό ρεύμα από ηλιακή ενέργεια, έπειτα από πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός.

Στο βορειότερο χωριό της Ελλάδας, στο Ορμένιο, κατοικεί η Ευαγγελία Ιωαννίδου, μητέρα 5 παιδιών, με τον σύζυγό της. Στο ακριτικό αυτό μέρος που το δημογραφικό πρόβλημα είναι μάστιγα, το 2024, έκοψαν από την οικογένεια, το επίδομα πολυτέκνων λόγω υπέρβασης μισθολογικών κριτηρίων, ένα ζήτημα που ανέδειξε η εκπομπής μας πέρυσι. Έκτοτε, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα, όπως λέει η ίδια, αλλά επιβαρύνθηκαν περαιτέρω με τα φοιτητικά έξοδα του παιδιού τους που σπουδάζει στον Βόλο, 600 χιλιόμετρα μακριά. Από την άλλη, η Ελένη Αραμπατζή εργάζεται, μεγαλώνει μόνη τα 5 παιδιά της και προσπαθεί να ζήσει με 1250 ευρώ τον μήνα. Εντός του ποσού περιλαμβάνεται και το επίδομα πολυτέκνων, το οποίο μειώθηκε κατά πολύ.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου τίμησε τη μνήμη της 21χρονης αδικοχαμένης φοιτήτριας, που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας, με ένα μνημείο και δίνοντας το όνομά της σε οδό της πόλης. Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, Κούλα Αρμουτίδου, αποτελεί σύμβολο δύναμης και υπερηφάνειας και από την πρώτη στιγμή πάλεψε για τη δικαίωση της μνήμης της Ελένης, ζητώντας την τήρηση των ποινών που επιβλήθηκαν για την υπόθεση της κόρης της και για ανάλογες περιπτώσεις εγκλημάτων στο μέλλον. Παράλληλα, μεσολάβησαν δεκάδες δίκες με υπέρογκα δικαστικά έξοδα, τα οποία δυσκόλεψαν τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας. Η Κούλα Αρμουτίδου και ο σύζυγός της Γιάννης Τοπαλούδης μας υποδέχτηκαν στο σπίτι τους και μας άνοιξαν την καρδιά τους, 7 χρόνια μετά τον θάνατο της Ελένης.

Δείτε το trailer:

