Γεωργία Δρακάκη: Πολυτάλαντη, δημιουργική και ανήσυχη που ξεχώρισε με τον αντι-επιτάφιό της

Το βιβλίο της «Ο Τάσος πέθανε -Ένας αντι επιτάφιος» ξεχώρισε ως μια αληθινή γραφή. Γεννημένη το 1992, η Γεωργία Δρακάκη τραγουδάει σε νυχτερινά μαγαζιά, εργάζεται ως δημοσιογράφος σε ιστοσελίδες, γράφει βιβλία αλλά και τη στήλη sex editor στο andro.gr.

Η ίδια μιλάει με μια μεγαλύτερη ελευθεριότητα για θέματα που πολύς κόσμος δυσκολεύεται, όπως οι σχέσεις και το σεξ. Πρόκειται για ένα πολύ νέο κορίτσι που απολαμβάνει τη ζωή μέχρι το μεδούλι. Η Γεωργία Δρακάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στιγμιότυπα», με τον Βασίλη Κουφόπουλο, στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομή εδώ





Πηγή: skai.gr

