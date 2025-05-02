Μιμή Ντενίση: Συναντάω πολλούς χαζούς ανθρώπους στον χώρο μας - Δεν είστε η μόνη… (video)

Η Μιμή Ντενίση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» και, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψή της για το πνευματικό επίπεδο στον χώρο του θεάματος.

Αναφορικά με τις εργασίες που συνδέονται με την προβολή, όπως είναι οι καλλιτέχνες, τοποθετήθηκε η ηθοποιός, αναφέροντας πως ο χώρος του θεάματος δεν αποτελεί μια απλή εργασία που μπορεί να εκτελέσει κάποιος με περιορισμένες ικανότητες ή χαμηλή αντίληψη.

Όπως είπε: «Οι έξυπνοι άνθρωποι σπανίζουν στον χώρο μας. Συναντάω πολλούς χαζούς. Υπάρχει λάθος η εντύπωση, πως το θέατρο, η τηλεόραση και ο κινηματογράφος είναι κάτι εύκολο. Θεωρούν ότι δημοσιογράφος γίνεται όποιος θέλει και αυτό δεν ισχύει καθόλου».

Επίσης, η Μιμή Ντενίση μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια και τις παραγωγές που ετοιμάζει: «Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για τα γλυπτά του Παρθενώνα και τον Έλγιν. Συμμετάσχουν πολλοί φορείς του δημοσίου και οι ρυθμοί είναι αργοί. Του χρόνου ετοιμάζω την τηλεοπτική σειρά "Madre". Ήταν το όνειρό μου να το κάνω. Θα δω σε ποιο κανάλι θα καταλήξω, γιατί κάποιοι τη θεωρούν πολύ ακριβή. Τώρα που μεγάλωσα θέλω να κάνω πράγματα που έχουν έναν στόχο».



